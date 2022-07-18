Uzman Öğretmenlik Eğitiminde devam zorunluluğu var mı? ÖBA Uzman Öğretmenlik Eğitimi zorunlu mu? ÖBA uzman öğretmenlik videoları ne zamana kadar bitmeli? Öğretmenlik Kariyer Basamakları uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine ilişkin süreç başladı ve adaylara ÖBA sistemi açıldı. ÖBA üzerinden eğitim alacak olan adaylar konuların neler olduğunu araştırmaya başladı. 18 Temmuz'da uzman öğretmenlik eğitimleri başladı ve 5 Eylül'de sona erecek. ÖBA eğitimine katılacak olan adaylar uzaman öğretmenlik videolarında devam zorunluluğu var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Uzman Öğretmenlik Eğitiminde devam zorunluluğu var mı? ÖBA Uzman Öğretmenlik Eğitimi zorunlu mu? ÖBA uzman öğretmenlik videoları ne zamana kadar bitmeli? Öğretmenlik Kariyer Basamakları uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine ilişkin süreç başladı ve adaylara ÖBA sistemi açıldı. ÖBA üzerinden eğitim alacak olan adaylar konuların neler olduğunu araştırmaya başladı. 18 Temmuz'da uzman öğretmenlik eğitimleri başladı ve 5 Eylül'de sona erecek. ÖBA eğitimine katılacak olan adaylar uzaman öğretmenlik videolarında devam zorunluluğu var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Öğretemenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından biri de öğetmenlere mesleki kariyer fırsatı tanınması oldu. Öğretmenler meslekteki yıllarına göre uzman öğretmen ve başöğretmen olabiliecek. Uzman öğretmenlik şartlarını taşıyanlar başvuruları tamamladı ve eğitime başladı. ÖBA üzerinden yapılacak olan eğitim videolarının her gün izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor.

Uzman Öğretmenlik Eğitiminde devam zorunluluğu var mı?

Uzman öğretmenlik eğitiminde devam zorunluluğu olup olmadığı yada sisteme her gün giriş yapmanın gerekip gerekmediği pek çok kişi tarafından soruluyor. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri ÖBA üzerinden 18 temmuz-5 eylül arasında tamamlanması gerekiyor. Videoları isterseniz 1 günde isterseniz de size uygun olan saat aralıklarında bitirebilirsiniz. Videoları tamamlayamayanlar eğitimi de tamamlamamış sayılacak.

ÖBA Uzman Öğretmenlik Eğitimi zorunlu mu?

Uzman öğretmenlik eğitimlerine her gün katılım zorunlu değil. Öğretmenler istedikleri saatte ve zamanda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim videolarını şzlemek zorundadır. Eğitim videoları 6 Eylülden itibaren erişime kapatılacak olup 5 eylüle kadar tüm 180 saatlik eğitim videolarını eksiksiz izlemeniz gerekiyor.

Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır.

Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmen olabilecek mi?

Özer açıklamasının devamında herkesin merak ettiği soruya yağtığı şu açıklama ile yanıt verdi: "10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar."