Uzman öğretmen sınavına girecekler listesi SORGULA | Uzman öğretmen yazılı sınava katılacak adaylar listesi nereden, nasıl öğrenilir? Yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği sınava sayılı günler kaldı. Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavlarına kimlerin katılacağının ilanı ise 1 Kasım'da yapılacağı açıklanmıştı.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurularını yapan ve eğitimlerini tamamlayan adaylar sabırsızlıkla sınavın başlamasını bekliyor. Uzman öğretmen ve vaşöğretmen unvanı alarak maaşlarının da artmasını sağlayacak olan öğretmenler sınav sonuçlarını ise 12 Aralık'ta öğenebilecek.

Uzman öğretmen sınavına girecekler listesi SORGULA

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilanı ise 1 Kasım'da duyurulacak. Sınava kimlerin gireceği www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Uzman öğretmen yazılı sınava katılacak adaylar listesi nereden, nasıl öğrenilir?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınavlarına yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Eğitimlerini tamamlayan adayların tamamına yakını bu sınava girebilecek. Ayrıca yüksek lisansını tamamlayanlar da sınavdan muaf olacak.

Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzuna göre uzman öğretmen sınavı ve başöğretmen sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak. 1 Kasım günü sınava girecek olan adayların ilanı online olarak duyurulacak.

Uzman öğretmen sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava giren yüzbinlerce öğretmen sonuçları 12 Aralık'ta sorgulayabilecek.