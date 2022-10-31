Uzman öğretmen sınavına kimler girecek? Uzman öğretmenlik sınavına girecek aday listesi açıklandı mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı tanındı. Öğretmenler mesleklerinde 10 yılı tamamlamaları durumunda uzman öğretmenlik eğitimlerine katılabilir ve sınavı geçmeleri durumunda uzman öğretmen unvanı kazanabilir. Binlerce kişi de uzman öğretmenlik sınavına kimlerin girmeye hak kazandığını merak ediyor. Uzman öğretmen sınavına katılacak olanların listesi 1 Kasım'da açıklanacak. Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar isimlerini www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilir.

Uzman öğretmen sınavına kimler girecek? Uzman öğretmenlik sınavına girecek aday listesi açıklandı mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı tanındı. Öğretmenler mesleklerinde 10 yılı tamamlamaları durumunda uzman öğretmenlik eğitimlerine katılabilir ve sınavı geçmeleri durumunda uzman öğretmen unvanı kazanabilir. Binlerce kişi de uzman öğretmenlik sınavına kimlerin girmeye hak kazandığını merak ediyor. Uzman öğretmen sınavına katılacak olanların listesi 1 Kasım'da açıklanacak. Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar isimlerini www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulayabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak 10 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabilecek. Geçtiğimiz aylarda başayan uzman öğretmen ve baş öğretmen eğitimleri online olarak yapıldı. Eğitimlerin ardından kimlerin uzman öğretmen sınavına katılacağı merak edilmeye başlandı.

Uzman öğretmenlik sınavına girecek aday listesi açıklandı mı?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kıalvuzuna göre uzman öğretmen sınavı ve başöğretmen sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Saat 10:00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak sınava girecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak. 1 Kasım günü sınava girecek olan adayların ilanı online olarak duyurulacak.

Uzman öğretmen sınavına kimler girecek?

Sınava girecek olan adayların ilanı 01 Kasım 2022'de yapılacak. Sınava kimlerin gireceği www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Eğitimlerini tamamlayanlar ve yüksek lisansını bitirenler sınava kendilerinin de girip girmeyeceğini merak ediyor. 1 Kasım'da sınava girecekler ilan edilecek.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı ne zaman?

Sınava giriş belgesi 14 Kasım tarihinde www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Sınav, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Uzman öğretmen sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde erişime sunulacak.

Uzman öğretmen sınavı soru dağılımı

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri - 15

Ölçme ve Değerlendirme - 12

Özel Eğitim ve Rehberlik - 15

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları - 10

Eğitimde Kapsayıcılık - 12

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 10

Sosyal Etkileşim ve İletişim - 10

Dijital Yetkinlik - 8

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 8 .