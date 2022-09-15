Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, 3 bin lira mı? 2023 Uzman öğretmen maaşı 3000 TL artacak mı? Uzman öğretmenler 3 bin TL fazla maaş mı alacak? MEB bünyesinde görev yapan on binlerce öğretmen uzman öğretmenlik başvurularını tamamladı. Eğitimleri ardından sınavların yapılmasını bekleyen öğretmenleri sevindirecek açıklama Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi. Özer uzman öğretmenlerin maaş farklarının ne kadar olacağını duyurdu.

CNN Türk kanalında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmen ve başöğretmen olmayı bekleyen on binlerce öğretmenin merak ettiği soruya yanıt verdi. Öğretmenler uzman öğretmenlik unvanı ile maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyordu. Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, 3 bin lira mı? 2023 Uzman öğretmen maaşı 3000 TL artacak mı? Uzman öğretmenler 3 bin TL fazla maaş mı alacak? soruları pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Özer'den bu sorulara yöenlik açıklama geldi.

Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, 3 bin lira mı?

Mahmut Özer yaptığı açıklamada uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaş farkını açıkladı. Özer "Kariyer sistemi ile öğretmenlerin maaşında çok ciddi artış olacak. Başöğretmenlikte yaklaşık 4.500-5.000 lira fark olacak, 3.000 lira civarında uzman öğretmenlikte artış olacak." dedi.

2023 Uzman öğretmen maaşı 3000 TL artacak mı?

Uzman öğretmenlik sınavını geçerek uzman öğretmen unvanı almaya hak kazanan öğretmenlere ilave olarak 3000 TL gibi bir ücret ödemesi yapılacak. Başöğretmenlere ize 5000 TL'ye kadar maaşa ek ilave eödeme yapılacak.

Uzman öğretmenler 3 bin TL fazla maaş mı alacak?

Öğretmenlik mesleğine yeni başlamış bir öğretmen ile uzman öğretmen maaşı arasında 2023 yılında 3000 TL gibi bir fark olması bekleniyor.

Uzman öğretmen şartları neler?

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek. Lisansüstü (Yükseklisans) yapan öğretmenler yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Başöğretmen şartları neler?

Başöğretmenliğe iuzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek. Doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler yazılı sınavdan muaf tutulacak.