Uzman Doktor Gaye Atak kimdir? Gaye Atak'a saldıran tutuklandı mı? Sağlık çalışanları ne yazık ki hastaları tarafından zaman zaman darp ediliyor. Bunun nüne geçilmesi için yaptırımı olan cezaların ağırlaştırılması için çalışmalar sürerken son olarak Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Gaye Atak bir hastası tarafından darp edildi. Sosyal medyada ise saldırgan için #GülserenŞimşekTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı.

Uzman Doktor Gaye Atak kimdir? Gaye Atak'a saldıran tutuklandı mı? Sağlık çalışanları ne yazık ki hastaları tarafından zaman zaman darp ediliyor. Bunun nüne geçilmesi için yaptırımı olan cezaların ağırlaştırılması için çalışmalar sürerken son olarak Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Gaye Atak bir hastası tarafından darp edildi. Sosyal medyada ise saldırgan için #GülserenŞimşekTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı.

Antalya'da görevli bir doktor hastası tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor Gaye Atak yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gaye Atak'ın saldırıya uğramasından sonra sosyal medyada binlerce kişi sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı ve #GülserenŞimşekTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşım yaptı.

Uzman Doktor Gaye Atak kimdir?

Uzman Doktor Gaye Atak Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde görevliydi.

Gaye Atak, görev yaptığı hastanede acil servise gelen ve yatırılmadığı gerekçesiyle hastası tarafından saldırıya uğradı.

Acil servis bölümünde hastasının darp ettiği Dr. Gaye Atak yaşadıklarını anlattı ve yetkililere seslendi.

Gaye Atak paylaşımında şunları belirtti:

Merhaba, ben Uz. Dr. Gaye Atak. Bugün yardımınıza ihtiyacım var çünkü adaletin işleyişinden emin değilim. Acil serviste "daha önce 3 kere gelmesine rağmen yatırmadıkları için" daha muayene başlangıcında darp edildim. #GülserenŞimşektutuklansın etiketinde size ihtiyacım var.

İlgili şahıs tarafından acil yeşil alanda, henüz abeslang ağzında iken, "Aa der misiniz" dememle bir olarak yere yatırılıp darp edildim. Hastane polisi, beyaz kod vermeme rağmen, hastanede ifade vermek için bile bir ayrıcalığım olmadığını belirtti.

Şu anda sağ elim, sol omzum, sol orbita altımda, saçlı derimde ciddi ağrılar var. Çok fazla yazamıyorum ve hashtag için sizden destek istiyorum.

Kepez Devlet Hastanesi idarecilerine ise, güvenlik ve polislerden çok daha fazla yanımda oldukları için teşekkür ediyorum.