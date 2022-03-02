Dr. Burcu Solmaz kimdir? Burcu Solmaz'a saldıran tutuklandı mı? Doktora bir darp haberi de bu kez Bursa'dan geldi. Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde görevli Burcu Solmaz adlı hekim randevusuz içeri giren bir kişi tarafından darp edildi.

Dr. Burcu Solmaz kimdir? Burcu Solmaz'a saldıran tutuklandı mı? Doktora bir darp haberi de bu kez Bursa'dan geldi. Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde görevli Burcu Solmaz adlı hekim randevusuz içeri giren bir kişi tarafından darp edildi.

Dr. Burcu Solmaz kimdir?

Uz.Dr. Burcu Solmaz hastanede darop edldi. Hasta muayenesi sırasında içeri giren bir kişi tarafından darp edilen Burcu Solmaz dirsek ve yumruklu saldırıya mağruz kaldı.

Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde çocuk doktoru Burcu Solmaz saldırıya uğradı.

Hasta muayenesi sırasında randevusuz içeri dalan Recebiye Aşık, elinde ki reçeteyi acil olmadığı için yazmayan doktora dirsek ve yumruklu saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Burcu Solmaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde göerv yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi, 2015 yılı Tıp Fakültesi mezunu olan Burcu Solmaz çocuk hastalıkları uzmanıdır. .