Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah kimdir? Melikşah'ı kim oynuyor? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve final yaparak ekranlara veda eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrar bölümleri bile halen milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Diziyi izlemeye yeni başlayan izleyiciler dizide Melikşah'ı kimin oynadığını araştırıyor. Dizide Sultan Melikşah rolünü başarılı oyuncu Buğra Gülsoy oynuyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah kimdir? Melikşah'ı kim oynuyor? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve final yaparak ekranlara veda eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tekrar bölümleri bile halen milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Diziyi izlemeye yeni başlayan izleyiciler dizide Melikşah'ı kimin oynadığını araştırıyor. Dizide Sultan Melikşah rolünü başarılı oyuncu Buğra Gülsoy oynuyor.

TRT 1 tarihi dizileri ekranlara getirmeye devam ediyor. Türk tarihinin efsane isimlerinin hayatlarını ve mücadelelerini izleyici ile buluşturan TRT bu kez Büyük Selçuklu dönemini ve onun esane lideri Sultan Melikşah'ı ekranlara taşıdı. Efsanevi komutan ve hükümdar Sultan Meilkşah dönemini destansı bir şekilde anlatan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak edilip araştırlmaya başlandı. Dizi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Melikşah'ın hayatını ele almaktadır. Dizi, 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 34. bölümü ile final yaparak sona erdi ancak dizinin bölümleri internette halen milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah kimdir?

Dizide Sultan Melikşah'ı ünlü oyuncu Buğra Gülsoy oynuyor. Rolünün hakkını veren Buğra Gülsoy izleyicilerden tam not almayı başardı. Sultan Melikşah Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarıdır. Babası Sultan Alparslan'dır. Selçuklu Devleti'ni en parlak dönemine ve en geniş sınırlarına ulaştırmıştır. 2. sezonda Sultan Alparslan anlatılıp geriye gidileceği için diziden ayrılmıştır.

Uyanış: Büyük Selçuklu konusu nedir?

Tarihin takvim yaprakları 1072 senesini göstermektedir. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Alparslan, bir sene önce Anadolu'da Bizans İmparatorluğu'na karşı büyük yankı uyandıran bir zafer kazanmış ve İslam dünyasında itibarı artmıştı. Bir sene sonra da, bu sefer Doğu sınırına doğru bir sefer yapmayı kararlaştırdı. Selçuklu'nun Doğu sınırında bulunan Berzem Kalesi, Alparslan için tehdit unsuru hâline gelmişti. Bunun için orayı ele geçirmek istiyordu.

Uzun, yorucu ve başarılı bir savaştan sonra kale, Selçuklular tarafından ele geçirildi. Kalenin komutanı olan Yusuf Hârezmi, Sultan Alparslan'ın huzuruna getirildi. Yusuf Hârezmi gözü kara bir adamdı; asla kendilerine boyun eğmeyeceğini, kendilerinden korkmadığını söyledi. Yetmedi, Alparslan'ın itibarını ve onurunu zedeleyecek sözler de etti.

Bu ağır sözlerden sonra Alparslan, Yusuf'u oracıkta idam etmeye hazırlandı. Ancak Yusuf, önceden avucunun içinde sakladığı zehirli bir hançeri, Alparslan daha kendisine saldırmadan onun sırtına saplamayı başardı. Selçuklu askerleri Yusuf'un bedenini oracıkta paramparça etti. Fakat Alparslan çok ağır yaralanmıştı. Veziri Nizamülmülk'e, oğlu Melikşah'ın tahta geçmesi için vasiyetini bildirdi ve birkaç gün sonra vefat etti.

Alparslan'ın ölümünden sonra Selçuklu tahtına Sultan Melikşah geçti. Melikşah; bir yandan devletinin siyasi meseleleri ile uğraşırken, diğer yandan Hasan Sabbah'ın Batınilik faaliyetlerini durdurmaya çalışmaktadır.

Selçuklu Sultanı Melikşah nasıl öldü?

Büyük Selçukluların muktedir veziri Nizâmülmülk, 14 Ekim 1092'de Nihâvend yakınlarında dilenci kılığında yanına sokulan bir İsmâilî fedâisi tarafından hançerlenerek öldürüldü.

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