Ünsal Ban kim? Ünsal Ban yakalandı mı? Ünsal Ban neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?

Ünsal Ban kim? Ünsal Ban yakalandı mı? THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor? Hakkında yakalama kararı bulunan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Türk Hava Kurumu'nda (THK) üst kademelerde gören yapan Ünsal Ban eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Ünsal Ban kim? Ünsal Ban yakalandı mı? THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor? Hakkında yakalama kararı bulunan eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Türk Hava Kurumu'nda (THK) üst kademelerde gören yapan Ünsal Ban eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Son zamanlarda Ünsal Ban'ın ismi sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almaya başladı. Ünsal Ban'ın kim olduğu sorusu ise internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruştırma ile hakkında gözaltı kararı bulunan Ünsal Ban'ın yakalandığı açıklandı. Ünsal Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti ve Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Ünsal Ban kim?

Ünsal Ban 1970 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ünsal Ban Türk Hava Kurumu'nda (THK) üst düzey kademelerde görev yapmıştır. Ünsal Ban, 3 Mart 2011'de kurulan THK Üniversitesi'nin ilk rektörü olmuştu.

Ünsal Ban, 2019 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım şahitliğinde AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile dünya evine girdi. Çiftin boşanma davası sürüyor.

Ünsal Ban, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşidir.

Ünsal Ban'ın Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri suç örgütüne vermekle suçlanıyor.

Ünsal Ban sosyal medya platformu Twitter'ı aktif olarak kullanıyor. Ban'ın Twitter'da 24 bin takipçisi bulunmaktadır.

THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban neden gözaltına alındı, neyle suçlanıyor?

Ünsal Ban ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ünsal Ban'ın polsilerden kaçabilmek için dağlık yolları kullandığı öğrenildi. Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan açıklama

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama var. Görüntülerinin mahremiyetinin hiçe sayılara milyonlara servis edildiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Zehra Taşkesenlioğlu kimdir?

Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum'da 1972 yılında dünyaya geldi.

Ekonomist; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesinde İktisat, Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. ABD'de başladığı doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Siyasi hayatına 1992 yılında Refah Partisinde başlayarak, AK PARTİ İstanbul İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti. Bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi yayımlandı. ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan'da birçok eğitim ve projede yer aldı.

25 ve 26. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi.

Taşkesenlioğlu; çok iyi düzeyde İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca bilmektedir.