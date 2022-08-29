Ünsal Ban kimdir? Ünsal Ban neden gözaltına alındı, yakalandı? Ünsal Ban olayı nedir? Eşine ait kişisel bilgileri suç örgütü lideri ile paylaşma suçlaması ile hakkında suçlamalar bulunan Ünsal Ban yakalanarak gözaltına alındı. Son günlerde gündemde sıkça adı geçen Ünsal Ban'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Ünsal Ban'ın yakalanmamak için dağlık alanlardan geçtiği belirtildi.

Ünsal Ban kimdir? Ünsal Ban neden gözaltına alındı, yakalandı? Eşine ait kişisel bilgileri suç örgütü lideri ile paylaşma suçlaması ile hakkında suçlamalar bulunan Ünsal Ban yakalanarak gözaltına alındı. Son günlerde gündemde sıkça adı geçen Ünsal Ban'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Ünsal Ban'ın yakalanmamak için dağlık alanlardan geçtiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çerçevesinde gözaltı kararı bulunan Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.ii Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak daha önce kullanmadığı bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de dağlık yolları kullandığı öğrenildi.

Ünsal Ban kimdir?

Ünsal Ban, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşidir. Ünsal Ban'ın Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri Sedat Peker'e vermekle suçlanıyor.

THK'nın en üst kademesinde kritik görevlerde bulunan Ünsal Ban, 2019 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım şahitliğinde AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile dünya evine girdi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ünsal Ban'ın Twitter'da 24 bin takipçisi bulunmaktadır.

Ünsal Ban hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Ünsal Ban ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan açıklama

Zehra Taşkesenlioğlu'ndan da konuyla ilgili bir açıklama var. Görüntülerinin mahremiyetinin hiçe sayılara milyonlara servis edildiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir" dedi.

Taşkesenlioğlu, ailesiyle birlikte sistematik bir şekilde iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığının belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynanan bu kumpasın yargı önünde bir an önce gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır. Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır."