Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'te bitecek. Tam kapanma ile yüz yüze yapılması planlanan sınavlar da ileri tarihe ertelendi. Üniversitede okuyan öğrenciler de üniversite yüz yüze sınavlar tam kapanmada ertelendi mi? Üniversitelerde sınavlar iptal mi edildi? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Üniversitelerde sınavların ertelenip ertelenmediğine dair gelişmeler haberimizde olacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05'te bitecek. Tam kapanma ile yüz yüze yapılması planlanan sınavlar da ileri tarihe ertelendi. Üniversitede okuyan öğrenciler de üniversite yüz yüze sınavlar tam kapanmada ertelendi mi? Üniversitelerde sınavlar iptal mi edildi? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor.

Koronavirüs vaka sayılarda hızlı artış sonrası kısmi kapanma kararı alınmıştı. Vaka sayılarında istenen gerileme olmayınca bu kez tam kapanmaya gidildi. 81 ilde tam kapanma kuralalları 3 hafta boyunca uygulanacak. 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanmada yüz yüze sınavların da ertelendiği açıklandı. Bu durumda üniversitede yüz yüze sınavı olan öğrenciler sınavların ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı.

Üniversite yüz yüze sınavlar tam kapanmada ertelendi mi?

Üniversitelerde yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine dair henüz net bir açıklama gelmedi. MEB yüz yüze sınavları ertelemişti fakat üniversitelerde karar alma YÖK'te ve üniversitelerin kendi yönetimlerinde. Üniversite yüz yüze sınavlara ilişkin gelişmeleri bulunduğunuz üniversite ile irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.

Üniversitelerde sınavlar iptal mi edildi?

Üniversitelerde yapılması planlanan sınavların iptal edilip edilmediği üniversiteler tarafından açıklanacaktır. Bağlı olduğunuz üniversitelerin açıklamalarını ve duyurularını yakından takip edebilirsiniz.

MEB sınavları eretlemişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tam kapnma sonrası flaş bir açıklama geldi. MEB 3 mayısta yapılması planlanan sınavlar ne zamana ertelendiğini duyurdu. MEB'den yapılan açıklama şöyle; Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.