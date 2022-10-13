Üniversite yol parası kaç lira? Üniversite yol parası yardımı kimlere verilecek? Öğrenci ulaşım desteği herkese mi verilir, ihtiyaç sahiplerine mi?

Üniversite yol parası yardımı kimlere verilecek? Üniversite yol parası kaç lira? Öğrenci ulaşım desteği herkese mi verilir, ihtiyaç sahiplerine mi? soruları gündemde tazeliğini korurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Yanık üniversite öğrenci yol yardımı ödemelerinin kimlere yapılacağını, başvuru alınıp alınmayacağını ve kaç lira olacağını açıkladı.

Üniversite yol parası yardımı kimlere verilecek? Üniversite yol parası kaç lira? Öğrenci ulaşım desteği herkese mi verilir, ihtiyaç sahiplerine mi? soruları gündemde tazeliğini korurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Yanık üniversite öğrenci yol yardımı ödemelerinin kimlere yapılacağını, başvuru alınıp alınmayacağını ve kaç lira olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında öğrencilere yol parası yardımı yapılacağını da belirtti. Öğrencileri sevindiren açıklamanın detayları belli oldu.

Üniversite yol parası kaç lira?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık üniversite öğrenci yol pardımı parası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yanık yol parasının tek yön 500 liraya kadar olacağını, yılda 2 defa ödeneceğini ve toplamda 2 bin TL'ye kadar çıkacağını duyurdu.

Üniversite yol parası yardımı kimlere verilecek?

Yanık açıklamasında üniversite öğrencisi yol parasının kimlere verileceğini de belirtti. Yanık ''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız." dedi.

Öğrenci ulaşım desteği herkese mi verilir, ihtiyaç sahiplerine mi?

Yanık'ın açıklamasına göre üniversite yol parası yardımı sadece sosyal yardım alan ailelerin başka şehirlerde okuyan çocuklarına verilecek.

Öğrenci yol parası başvurusu nasıl yapılır?

Devlet tarafından verilecek üniversite öğrencisi yol parası yardımı için başvuruda bulunmak gerkmiyor. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yardım yapılacak. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak.

Erdoğan açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KAbine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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