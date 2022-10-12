Üniversite öğrencisi yol ücreti başvurusu | Öğrenci yol parası kaç TL? Öğrenci ulaşım desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında ailelerinden uzakta okuyan öğrencilere de yol parası yardımı verileceğini açıkladı. Öğrencileri sevindiren bu açıklamanın ardından otobüs-uçak bilet parasının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

Üniversite öğrencisi yol ücreti başvurusu | Öğrenci yol parası kaç TL? Öğrenci ulaşım desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yüz binlerce kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında ailelerinden uzakta okuyan öğrencilere de yol parası yardımı verileceğini açıkladı. Öğrencileri sevindiren bu açıklamanın ardından otobüs-uçak bilet parasının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ile yüz binlerce kişiyi sevindirdi. Erdoğan önce esnaflara düşük faizli kredi paketini duyurdu. On binlerce esnaf düşük kredi ve uzun vade ile kredi çekerek işlerini büyütebilecek. Erdoğan konuşmasının devamında yaşadıkları şehrin dışında bir üniversitede okuyan öğrencilere yılda iki defa yol parası yardımı yapılacağını açıkladı. Peki üniversite öğrencisi yol parası yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılacak? Öğrenci yol ücreti ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencisi yol ücreti başvurusu

Erdoğan açıklamasında öğrencileri sevindirdi. Kameralar karşısına geçerek müjdeleri sıralayan Erdoğan üniversite öğrencilerine de yol parası verileceğini açıkladı. Erdoğan "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğrenci ulaşım desteği ne zaman yatacak?

Öğrenci ulaşım desteğinin ne zaman yatacağı, başvuru olup olmayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin henüz detay gelmedi. İlerleyen günlerde öğreci yol parası yardımına ilişkin detayın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Öğrenci yol parası kaç TL

Öğrencilerin yaşadığı şehir ile eğitim gördüğü şehir arasındaki mesafeye göre yol parası yardımının değişmesi bekleniyor. Öğrenci yol parası yardımı için otobüs-uçak bilet fiyatları ortalamasının alınması bekleniyor.