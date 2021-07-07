Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Marmara Üniversitesi'nde aşı açıklaması

Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Marmara Üniversitesi'nde aşı zorunlu mu? Marmara Üniversitesi'nden aşı açıklaması? Aşı zorunluluğunun tartışıldığı şu günlerde üniversite yönetimlerinin de aşı konusundaki tutumu merak ediliyordu. Kadir Has Üniversitesi'nin 2 doz aşı yaptırmayanları üniversiteye alınmayacağına yönelik bir e-posta gönderdiği iddiaları üzerine tartışmalar alevlendi. Son olarak Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 'Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız.' denildi. Marmara Üniversitesi'nde aşı zorunlu mu? Üniversite öğrenciler de aşı üniversitelerde zorunlu mu diye sormaya başladı? Peki Üniversitelerde korona aşısı mecburi mi?

Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Marmara Üniversitesi'nden aşı açıklaması? Aşı zorunluluğunun tartışıldığı şu günlerde üniversite yönetimlerinin de aşı konusundaki tutumu merak ediliyordu. Kadir Has Üniversitesi'nin 2 doz aşı yaptırmayanları üniversiteye alınmayacağına yönelik bir e-posta gönderdiği iddiaları üzerine tartışmalar alevlendi. Son olarak Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız." denildi. Üniversite öğrenciler de aşı üniversitelerde zorunlu mu diye sormaya başladı? Peki Üniversitelerde korona aşısı mecburi mi?

Türkiye günlük korona virüs aşılam sayısında bir çok AVrupa ülkesini geride bırakmış durumda. Türkiye'de aşılama 18 yaşına kadar geldi. Vatandaşlar istedikler izaman randevusunu alıp aynı gün içinde aşısını olabiliyor. Ancak son günlerde bir rehavet meydana gelmiş gibi görünüyor. Vatandaşlar aşı olma konusunda tereddütlü. Uzmanlar aşı olmanın ciddi bir yan etkisi olmadığını söylemesine rağmen birçok kişi aşı olmaktan kaçınıyor.

Üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim bu sene tüm sınıflar için başlayacak. Yüz yüze eğitime başlamadan önce öğrenciler üniversitelerde aşı zorunlu mu sorusunu soruyor. Üniversitelerde doğrudan aşı zorunlulupu bulunmuyor. Ancak Üniversiteler yaptıkları açıkalamlar ile aşı olmaya teşvik ediyor. Marmara Üniversitesi de öğrencilerinden aşı olmasını istedi. Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılmasına neden olan covid-19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edilmiş ve aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşılmıştır. Salgın karşısında yürütülen aşılama mücadelesinde ülkemiz dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız" denildi.

Kadir Has Üniversitesi'nde aşı zorunlu mu?

Kadir Has Üniversitesi'nin geçen günlerde iki doz aşı yaptırmayan kimsenin okula alınmayacağına dair bir e-posta gönderdiğinin öne sürüldüğü bilgisine yer verildi. Okuldan henüz açıklama yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.