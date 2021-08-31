Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos sabahı açıklandı. YKS sınavına giren milyonlarca kişi üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenlerin ek tercih hakkı bulunuyor. Yerleştiği bölümü beğenmeyen ve değiştirmek isteyenler de Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? sorusunu sormaya başladı. Peki 1. yerleştirmede yerleşenler ek yerleştirmede tercih hakkı var mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 31 Ağustos sabahı açıklandı. YKS sınavına giren milyonlarca kişi üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenlerin ek tercih hakkı bulunuyor. Yerleştiği bölümü beğenmeyen ve değiştirmek isteyenler de Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi? sorusunu sormaya başladı. Peki 1. yerleştirmede yerleşenler ek yerleştirmede tercih hakkı var mı?,

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanıp kazanmadığını sorgulayabilir. Milyonlarca kişinin girdiği YKS sınavında bir çok kişi üniversitye yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyenler için ek yerleştirmeler devreye girecek. Üniversiteye yerleşen ancak bölümünü beğenmeyenler ek yerleştirmede yeniden tercih yapabilir mi? Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününü kazanan adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. İlk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayanlar bir sonreki YKS sınavını beklemek zorunda kalacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Öğrencilerin ek yerleştirme tercihi yapabilmesi içinAçık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekir.

ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

YKS ek yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilir.

Kimler ek yerleştirme tercihi yapabilir?

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

Ek yerleştirme nedir?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.