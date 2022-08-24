Üniversite hastanesi çalışanlarına ne kadar döner sermaye ödenecek? Üniversite hastanesi personeli döner sermaye ek ödeme kaç TL? Sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları devam ederken üniversite hastanelerinde görevli personelleri ilgilendiren de çok kritik bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı hastanelerinde döner sermaye dağıtımı yapılıyor. Üniversite hastanelerinde de personele döner sermaye ek ödemesine dair çalışma başlatıldı. Peki üniversite hastanesi döner sermaye ek ödemesi ne kadar ve ne zaman yatar?

Üniversite hastanesi çalışanlarına ne kadar döner sermaye ödenecek? Üniversite hastanesi personeli döner sermaye kaç TL? Sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları devam ederken üniversite hastanelerinde görevli personelleri ilgilendiren de çok kritik bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı hastanelerinde döner sermaye dağıtımı yapılıyor. Üniversite hastanelerinde de personele döner sermaye ek ödemesine dair çalışma başlatıldı. Peki üniversite hastanesi döner sermaye ek ödemesi ne kadar ve ne zaman yatar?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan gelen açıklama binlerce kişiyi sevindirdi. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde döner sermaye ek ödemeleri yapılıyordu. Üniversite hastanesi personelleri de kendilerine döner sermaye ödemesi yapılmasını talep ediyordu. Konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Özvar açıklamasında üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Üniversite hastanesi çalışanlarına ne kadar döner sermaye ödenecek?

Üniversite hastane personellerini ilgilendiren çalışma henüz yeni başladı. Döner sermaye ek ödeme miktarı daha sonra netlik kazanacak.

Üniversite hastanesi personeli döner sermaye ek ödeme kaç TL?

Son gelen açıklama üniversite hastanesi personellerini sevindirdi. Üniversitede çalışan personele ödenecek döner sermeya miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

Üniversite hastane çalışanlarına (hizmetli-hemşire-ebe-doktor-teknisyen-tekniker) ek ödeme yapılacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Özvar yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.

Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."