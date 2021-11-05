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Ümraniye Millet Bahçesinde otopark var mı? Ümraniye Millet Bahçesinde internet var mı?

Ümraniye Millet Bahçesinde internet var mı? Ümraniye Millet Bahçesinde otopark var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. İstanbullulara stresli şehir yaşantısından uzaklaşıp ailecek rahat bir nefes alabilme imkanı sağlayan Ümraniye Millet Bahçesi her yaştan ziyaretçi için değişik sosyal imkanlarla donatılmış durumda.

58 Dakika Önce
2021-11-05 15:40:07
Ümraniye Millet Bahçesinde otopark var mı? Ümraniye Millet Bahçesinde internet var mı?

Ümraniye Millet Bahçesinde internet var mı? Ümraniye Millet Bahçesinde otopark var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. İstanbullulara stresli şehir yaşantısından uzaklaşıp ailecek rahat bir nefes alabilme imkanı sağlayan Ümraniye Millet Bahçesi her yaştan ziyaretçi için değişik sosyal imkanlarla donatılmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Bir çok sosyal imkanı bünyesinde barındıran Millet Bahçesi yılda milyonlarca ziyaretçisini ağırlamaya hazır.

Ümraniye Millet Bahçesinde otopark var mı?

330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkat çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri 1.000 araçlık bir otopark yer alıyor.

Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet WC ve 6 adet mermer çeşmenin yer aldığı millet bahçesi, 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunuyor. Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.

Ümraniye Millet Bahçesinde internet var mı?

Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.

Ümraniye Millet Bahçesi nerede? Ümraniye Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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