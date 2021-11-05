Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dört bir yanında yapımı tamamlanan Millet Bahçelerinin açılışını yapmaya devam ediyor. Son olarak Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yapan Erdoğan şimdi de Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. İstanbul'da yaşayanlar da Ümraniye Millet Bahçesi nerede? Ümraniye Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? Ümraniye Millet Bahçesi'nde otopark var mı? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Ümraniye Millet Bahçesi hakkında detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dört bir yanında yapımı tamamlanan Millet Bahçelerinin açılışını yapmaya devam ediyor. Son olarak Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yapan Erdoğan şimdi de Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. İstanbul'da yaşayanlar da Ümraniye Millet Bahçesi nerede? Ümraniye Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? Ümraniye Millet Bahçesi'nde otopark var mı? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Ümraniye Millet Bahçesi hakkında detaylar...

İstanbul'da 330 bin metrekare alandan kurulan yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi İstanbuluların stresli şehir hayatından uzaklaşıp rahat bir nefes alacağı bir mekan oldu. Ümraniye Millet Bahçesi doğası ve İstanbul'un tam ortasında yer alması bakımından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayacak. Ümraniye Millet Bahçesi'ne gitmek isteyenler Ümraniye Millet Bahçesi nerede? Ümraniye Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Ümraniye Millet Bahçesi nerede?

Ümraniye Millet Bahçesi İstanbul'un merkez ilçelerinden biri olan Ümraniye'de yer alıyor. İşte Ümraniye Millet Bahçesi adresi: Saray, Küçüksu Cd. No:2010, 34768 Ümraniye/İstanbul

Ümraniye Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?

Ümraniye Milllet Bahçesi'ne İstanbul'un her noktasından toplu taşıma araçları kullanılarak ulaşılabilir.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde otopark var mı?

330 bin metrekare alandan oluşan; yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve doğaya zarar vermeyen doğalgazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edebilecekleri bin araçlık bir otopark yer alıyor. Millet bahçesi, 24 saat izlenebilen güvenlik kameralarıyla korunuyor.

Ümraniye Millet Bahçesi özellikleri

Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 10 adet oyun alanı, 6 takım spor aleti, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı, etkinlik alanı, 11 adet seyir terası ve geçiş köprüleri, doğal şelale, restoran ve kafeteryalar, 2 adet büfe, meyve bahçesi, İstanbul'da yetişen ağaç türleri sergi alanı, 45 adet kuş evi, 2 adet bisiklet istasyonu, gözleme ünitesi, et satış ünitesi, 3 adet bay ve bayan mescidi, 46 adet tuvalet ve 6 adet mermer çeşme bulunuyor.

Ücretsiz internet hizmetinin yer aldığı tesiste, 4 adet elektrikli araç da vatandaşlara bahçe içerisinde hizmet veriyor. Millet bahçesinde ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan ses bariyeri de yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.