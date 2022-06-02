Ümraniye metrosu cinsel ilişki videosu rezilliği | Ümraniye'de ne oldu? Ümraniye Altınşehir metro durağında ne oldu?

Ümraniye metrosu cinsel ilişki videosu | Ümraniye'de ne oldu? Ümraniye'de metro istasyonunda cinsel ilişki rezilliği yaşandı. Bebek sahilinde yaşanan rezilliği üzerinden henüz bir kaç gün geçmişken benzer bir olay Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye Altınşehir metro durağında kamusal alanda ilişkiye giren bir çiftin görüntüsü sosyal medyada TT oldu. 'Bu kadarına da pes' dedirten görüntülerde bir çift Ümraniye'de kamusal alanda ulu orta hayasız davranışlarda bulunuyor.

Ümraniye metrosu cinsel ilişki videosu | Ümraniye'de ne oldu? Ümraniye'de metro istasyonunda cinsel ilişki rezilliği yaşandı. Bebek sahilinde yaşanan rezilliği üzerinden henüz bir kaç gün geçmişken benzer bir olay Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye Altınşehir metro durağında kamusal alanda ilişkiye giren bir çiftin görüntüsü sosyal medyada TT oldu. "Bu kadarına da pes" dedirten görüntülerde bir çift Ümraniye'de kamusal alanda ulu orta hayasız davranışlarda bulunuyor.

Bebek sahilinde yaşanan rezilliğin tartışmaları daha devam ederken benzer bir olay Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye'de bir çift kamusal alanda akşam saatlerinde ilişkiye girdi. Köprüden geçen vatandaşlar ise rezilliğe şahit oldu.

Ümraniye metrosu cinsel ilişki videosu

Yaşanan rezilliğin videosu sosyal medyada yayılınca #Ümraniye etiketi TT oldu. Binlerce kişi görüntülere tepki gösterdi. Ümraniye'de kamusal alanda yaşanan cimsel ilişki rezilliğinin videosunun yayılması üzerine videodaki şahısların tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Ümraniye'de ne oldu?

Bebek sahilinde kamusal alanda vatandaşların gözü önünde hayasızca davranışlarda bulunan şahısların videosu büyük tepkiye neden olmuştu. Benzer olay Ümraniye'de yaşandı. Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde akşam saatlerinde yaşanan olay mide bulandırdı. Sosyal medayada da büyük yankı uyandıran görüntüler "pes" dedirtti. Çiftin reszilliği çevreden geçenler tarafından görüntülendi.

Görüntülerdeki şahıslar hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'deki çirkin olayla ilgili soruşturma başlattı. Gelen bilgilere göre emniyet güçleri görüntülerden o kişilerin kimliklerini tespit etmek için harekete geçti. Çirkin görüntülerdeki iki kişi her yerde aranıyor.