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Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı? Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı?

Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı? Rusya Ukrayna'yı işgal mi edecek? gibi sorular günlerdir soruluyordu. Rusya lideri Putin Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Rus ordusu Ukrayna'ya ait askeri hava limanlarını etkisiz hale getirdi. Karadeniz kıyılarındaki Ukrayna kentlerine de Rusya çıkartma yapıyor.

19 Dakika Önce
2022-02-24 09:07:21
Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı? Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı?

Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı? Rusya Ukrayna'yı işgal mi edecek? gibi sorular günlerdir soruluyordu. Rusya lideri Putin Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Rus ordusu Ukrayna'ya ait askeri hava limanlarını etkisiz hale getirdi. Karadeniz kıyılarındaki Ukrayna kentlerine de Rusya çıkartma yapıyor.

Rusya Donbas'ta bulunan iki ayrılıkçı cumhuriyeti tanıma emri verdikten sonra bölgeye müdahale etmeye başladı. Rus ordusu Donbas'a askeri harekata başladı. Putin yaşanan gelişmler üzerine açıklama yaptı ve "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı?

Rusya Lideri Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı. Ukrayna ise açıklamasında 5 Rus savaş uçağının ve 1 helikopterin düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşı başladı mı?

Donbas bölgesinin dışında kalan Kiev'den de patlama sesleri gelmeye başladı. Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

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