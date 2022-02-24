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Ukrayna'nın kaç uçağı, kaç askeri var? Ukrayna ordusu askeri gücü ne kadar?

Ukrayna'nın kaç uçağı, kaç askeri var? Ukrayna ordusu askeri gücü ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte iki ülkenin askeri gücü kıyaslanmaya başlandı. Rusya hiç şüphesiz Ukrayna'dan üstün durumda. Hem havada hem de karada Rusya'nın bariz üstünlüğü var. U

2 Saat Önce
2022-02-24 13:18:43
Ukrayna'nın kaç uçağı, kaç askeri var? Ukrayna ordusu askeri gücü ne kadar?

Rusya liderdi Putin 24 Şubat sabahı Donbas bölgesine girmeye başladıklarını duyurdu. Rus zırhlı birlikleri ayrılıkçı donbas bölgelerine giriş yaptı. Rusya'nın savaşı başlatması ile tüm dünya ülkeleri tedirgin şekilde bekliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve başke kentlerden de bomba sesleri yükselmeye başladı. Rusya-Ukrayna geriliminde yeni bir perde açılırken iki ülkenin savaş güçleri de kıyaslanmaya başladnı.

Ukrayna'nın kaç uçağı, kaç askeri var?

Ukrayna hem teknik hem de silah teknolojisi bakımından Rusya'nın gerisinde. Ukrayna'nın 29 saldırı uçağı ve 69 savaş uçağı bulunuyor. Rusya'da ise 739 saldırı uçağı 772 savaş uçağı bulunuyor.

Ukrayna ordusu askeri gücü ne kadar?

Global Firepower Kuruluşu (GFP) verilerine göre Rusya ve Ukrayna ordularının mevcut kapasiteleri derlendi.

Ukrayna'nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021'de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya'nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var. Rusya bu anlamda da üztünlüğe sahip. Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunuyor.

Ukrayna ise 2 bin 596 tank, 12 bin 303 zırhlı araca sahip. Rusya'da ise 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar bulunuyor.

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna'ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Deniz gücü anlamında da Rusya Ukrayna'ya karşı üstün. Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna'ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

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