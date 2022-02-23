Ufuk Enginler kimdir? Ufuk Enginler ne dedi? Ufuk Enginler Metin Özkan olayı nedir? Gazeteci Metin Özkan ile ilgili ortaya atılan bir iddia oldukça şaşırtıcı. YeniÇağ gazetesinin iddiasına göre Metin Özkan Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldı. Sosyal medyada da oldukça fazla konuşulan bu iddia üzerine Ufuk Enginler'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ufuk Enginler YeniÇağ'a yaptığı açıklamada '“Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim.' dedi.

Ufuk Enginler kimdir? Ufuk Enginler ne dedi? Ufuk Enginler Metin Özkan olayı nedir? Gazeteci Metin Özkan ile ilgili ortaya atılan bir iddia oldukça şaşırtıcı. YeniÇağ gazetesinin iddiasına göre Metin Özkan Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldı. Sosyal medyada da oldukça fazla konuşulan bu iddia üzerine Ufuk Enginler'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ufuk Enginler YeniÇağ'a yaptığı açıklamada "“Metin Özkan'dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim." dedi.

YeniÇağ gazetesinin Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberindeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Metin Özkan Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde bir şahsın bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor. Metin Özkan ise iddiaları kesin bir dille yalanladı. Metin Özkan görüntülerin montaj olduğunu ve itibar suikastına uğradığını belirtti. İddiaların ardından Ufuk Enginler'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ufuk Enginler kimdir?

Yeniçağ'a konuşan Enginer, “Metin Özkan'dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı olmasından. Allah'a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN'de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani” dedi.

Özkan'ın, çantadan çaldığı iddia edilen 700 doları geri gönderdiği fakat parayı almadığını söyleyen Ufuk Enginer, “Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah'a havale ettim. Benden uzak Allah'a yakın olsun. Hiç ulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil zaten. O olaydan sonra kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir tehdit almadığını söyleyen Enginer, “Restoran sahibinin babasını tanıyorum, tesadüfen o akşam o da bizim masamızdaydı. O tanıyor Metin Özkan'ı. Görüntülerde de Metin Özkan'ın yanında bulunanları da tanımıyorum. O gece müzik çalan çocuklar vardı. Muhtemelen onlar. Doğrudan veya dolaylı herhangi bir tehdit almadım” dedi.

İYİ Partili Çelik'ten Özkan'a tepki

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de sosyal medya hesabından Metin Özkan'a tepki gösterdi. Çelik, “Tv programlarının müdavimi, çıktığı her programda ahlak, fazilet dersi veren gazeteci Metin Özkan azılı bir HIRSIZ çıktı!” paylaşımını yaptı.

Metin Özkan kimdir?

Özkan 1964'te Yozgat'ta doğdu.

Metin Özkan televizyon kanallarında gündeme dair değerlendirmeleri ile dikkat çekiyordu. Siyasete MHP ie başlayan Metin Özkan Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin basın danışmanlığı yapmıştır.

2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olsa da kazanamadı. CNN Türk kanalında hafta sonu gece haber kuşağında yayınlanan Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programda yorumculuk yapmaktadır.

Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürütmektedir.

Metin Özkan: Bu bir itibar suikastı

İddialar kesin bir dille reddeden Metin Özkan şunları söyledi: “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor. Nitekim gerek yurt içi, gerekse yurt dışından Emniyet Müdürlüğüne de vermiş olduğum telefon numaraları ve fake hesaplar üzerinden itibar suikastına uğrayacağım yönünde uzun zamandır tehditler almaktayım. Bugün bazı isimsiz sosyal medya hesapları vasıtası ile medyaya servis edilmiş olan hakkımdaki gerçek dışı görüntüler de aldığım tehditlerin neticesidir."