Metin Özkan kimdir? Metin Özkan olayı nedir? Metin Özkan nereli, kaç yaşında? Televizyon programlarında gündeme dair yorumları ile dikkat çeken gazeteci Metin Özkan ile ilgili çok şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Metin Özkan’ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada da geniş yer bulan görüntülerin ardından Metin Özkan yaptığı açıklamada '“Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar?' dedi. Metin Özkan günlerdir itibar suikastına uğrayacağı yönünde tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Metin Özkan kimdir? Metin Özkan olayı nedir? Metin Özkan nereli, kaç yaşında? Televizyon programlarında gündeme dair yorumları ile dikkat çeken gazeteci Metin Özkan ile ilgili çok şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Metin Özkan'ın restoranda yemek yediği bir kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada da geniş yer bulan görüntülerin ardından Metin Özkan yaptığı açıklamada "“Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar?" dedi. Metin Özkan günlerdir itibar suikastına uğrayacağı yönünde tehdit mesajları aldığını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı, gazeteci Metin Özkan il ilgili YeniÇağ gazetesinde çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. YeniÇağ gazetesinin Metin Özkan'la ilgili görüntülere yer verdiği haberine göre; Aralık 2021'de İstanbul Kemerburgaz Göktürk'teki MasterChef restoranda Özkan, on civarında insanın bulunduğu aynı grubun içerisindeki Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Özkan'ın, bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.

Metin Özkan iddiları reddetti

İddialar kesin bir dille reddeden Metin Özkan şunları söyledi: “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan'ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor. Nitekim gerek yurt içi, gerekse yurt dışından Emniyet Müdürlüğüne de vermiş olduğum telefon numaraları ve fake hesaplar üzerinden itibar suikastına uğrayacağım yönünde uzun zamandır tehditler almaktayım. Bugün bazı isimsiz sosyal medya hesapları vasıtası ile medyaya servis edilmiş olan hakkımdaki gerçek dışı görüntüler de aldığım tehditlerin neticesidir."

Metin Özkan kimdir?

Özkan 1964'te Yozgat'ta doğdu.

Metin Özkan televizyon kanallarında gündeme dair değerlendirmeleri ile dikkat çekiyordu. Siyasete MHP ie başlayan Metin Özkan Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin basın danışmanlığı yapmıştır.

2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olsa da kazanamadı. CNN Türk kanalında hafta sonu gece haber kuşağında yayınlanan Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programda yorumculuk yapmaktadır.

Bengütürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürütmektedir.

Metin Özkan'dan iddialar üzierine sert açıklama

Metin Özkan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Olayı yalanlayan Metin Özkan şunları söyledi:

“İtibar suikastı için basın açıklaması: Meslekte yıllardır gerek sahada gerekse masa başında inandığım değerler üzerine mücadeleler verdim.

Bu mücadelede temel hedefim Ülküme, Devletime ve Hükümetine sadakatle hizmet ve onurlu bir insan olma çabasıydı.

Fakat mesleğimin başından beri sürekli olarak çeşitli çevreler tarafından hedef haline getirildim.

Bu doğrultuda yaptığım açıklamalar, siyasi faaliyetlerim, köşe yazılarım, görüşlerim dolayısıyla hakaret ve tehditlere maruz kaldım.

Hakkımda gerçek dışı haberler yazıldı ve konuşuldu.

Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu.

Öncelikle bilmenizi isterim ki olay da görüntüler de bütünü ile yalandır.

Nitekim gerek yurt içi, gerekse yurt dışından Emniyet Müdürlüğüne de vermiş olduğum telefon numaraları ve fake hesaplar üzerinden İtibar Suikastine uğrayacağım yönünde uzun zamandır tehditler almaktayım.

Bugün bazı isimsiz sosyal medya hesapları vasıtası ile medyaya servis edilmiş olan hakkımdaki gerçek dışı görüntüler de aldığım tehditlerin neticesidir.

Değerli Kamuoyu Mensupları: Özellikle kirli amaçlar için tarafımın odak olarak seçildiği bu görüntülerin ne amaçla yapıldığı izlendiği vakit failleri de bulunacaktır.

Faili belli olan suçun sorumluları kurgulanmış görüntüleri servis eden, yorumlayan ve paylaşanlardır.

Tüm sorumlular hakkında yasal süreçleri sonuna kadar takip edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Kamuoyuna açıklamamdır; Ben Böyle Bir Kahpeliği Bekliyordum. Etrafımda 10 kişi ve onlarca kamera var. Hepimiz ayaktayız Sözü edilen kadın ise videoda görüldüğü gibi hemen sağ yanımda.

Ve ben bu kadar insanın gözü önünde elimle koymuş gibi çantadan 700 dolar almışım. Ve hemen sonra kadın görünüyor, üstünü giyip gidiyor.

Dedim ya bu kahpeliği bekliyordum. Üç ay önce sahibi de arkadaşım olan o restoranda ben o parayı almışsam kimse neden şikayetçi olmamış. Ve neden susmuşlar bu güne kadar.

Akıl yahu, ben her gün ekranlardayım. Allah aşkına bu kadar göz önünde olan bir insan restoranda o kadar kamera önünde çantadan para mı alır. Ne diyeyim kahpeliğin bu kadarı…

Ama kimse merak etmesin bu Kahpeliği yapanlardan Yargı önünde hesabı mutlaka sorulacaktır.” .