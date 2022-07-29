Çöp evde bulunan Cem Muhammed A'nın babası kim? Çöp evde bulunan çocuğun babası Ufuk Çelikol mu? Bursa'da çöp evde kilitli olarak bulunan ve bakımsızlıktan bitkin düşen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın hastanede tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Çocuğun annesi Yasemin A. ifadesinde 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını babasının çocuğun doğumundan haberi olmadığını belirtti. Cem Muhammed A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Çelikol ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Çöp evde bulunan Cem Muhammed A'nın babası kim? Çöp evde bulunan çocuğun babası Ufuk Çelikol mu? Bursa'da çöp evde kilitli olarak bulunan ve bakımsızlıktan bitkin düşen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın hastanede tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Çocuğun annesi Yasemin A. ifadesinde 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını babasının çocuğun doğumundan haberi olmadığını belirtti. Cem Muhammed A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Çelikol ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da çöp evde yaşanan dramın detayları gelmeye devam ediyor. Teyzesi tarafından eve kilitlenen ve bakımsızlıktan bitkin düşen 9 yaşındaki Cem Muhammet tedadüfen bulundu ve devlet korumasına alındı. Teyze ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A. (48) ifadesinde; 2013'te tanıştığı Muhammet isimli kişiden hamile kaldığını, oğlunun babasının, Cem'in doğumundan haberinin olmadığını söyledi. Yasemin A., oğlunu alıkoyan kardeşi Kamuran Pınar A.'nın (44) ise Cem'e kendisini annesi olarak tanıttığını belirtti.

Çöp evde bulunan Cem Muhammed A'nın babası kim?

Yasemin A. ifadesinde; eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını, 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi: "Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."

Çöp evde bulunan çocuk kimin çocuğu?

Sabah'ta yer alan habere göre; Cem Muhammed A.'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Çelikol ortaya çıktı. Çağlayan Adliyesi'ne gelerek çocuğun Muhammed isimli bir başka kişiden olduğunu iddia eden Yasemin Acar'dan şikayetçi olan Ufuk Çelikol, Adli Tıp tarafından DNA testi yapılmasını talep etti.

Ufuk Çelikol, "Çocuk benimse sonuna kadar sahip çıkacağım. Şikayet dilekçemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim. Ancak olay yeri olan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için oraya gönderilecek. Hem annenin, hem teyzesinin cezalandırılması için şikayette bulundum. Televizyonlarda olayı görünce, doğum kontrollerine götürdüğüm tarihlerin uyuştuğunu anladım. Annesinin benden habersiz doğum yaptığını tahmin ettim. Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu. Çocuğuma sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi benden boşandığında, 'hamile değilim bebeği düşürdüm' dedi. Herhangi bir evrak veya kürtaj belgesi göstermedi. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hukuki sürecin takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" dedi.