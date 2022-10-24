Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kiminle evli?
Şarkıları ve tarzı ile son zamanların en sevilen şarkıcılarından olan Ufuk Baydemir'in kim olduğu müzik severler tarafından araştırılıyor. Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kiminle evli? soruları şarkıcıyı sevenler tarafından sıkça soruluyor. 'En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı' ödülünün de sahibi olan Ufuk Baydemir son zamanlarda özel yaşantısı ile de konuşuluyor. 2 senedir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İpek Filiz Yazıcı ile evlenen Ufuk Baydemir'in şarkıları sosyal medyada oldukça fazla paylaşılıyor. İşte Ufuk Baydemir'in hayatı ve biyografisi...
2022-10-24 16:07:54
Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir kiminle evli? soruları son zamanlarda müzik severler tarafından sıkça merak ediliyor. Son zamanların en popüler şarkıcıları arasında yer alan Ufuk Beydemir ülkegenelinde verdiği konserlerle hayranları ile bir araya geliyor.
Ufuk Beydemir kimdir?
Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Söz yazarı ve şarkıcı olan Ufuk Beydemir aynı zamanda tenis antrenörüdür.
Aslen Elazığlı olan Ufuk Beydemir üniversite eğitimini
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde tamamladı. Burada antrenörlük eğitimi alan Ufuk Beydemir şarkıları ile tanınıyor.
2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği '"Ay Tenli Kadın" performansıyla adından sıkça söz ettiren Ufuk Beydemir sosyal medyada da en çok şarkıları paylaşılan müzisyenler arasındadır.
Ufuk Beydemir 2018 yılında GQ Türkiye organizasyonunda gerçekleştirilen "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasında "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday gösterilmiş ve 3. olmuştur.
2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir bu albümü ile üyük bir çıkış yaptı. Beydmir 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.
Ufuk Beydemir nereli?
Genç şarkıcı Ufuk Beydemir İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Elazığlıdır.
Ufuk Beydemir kiminle evli?
Genç şarkıcı Ufuk Beydemir uzun süre birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İpek Filiz Yazıcı ile Roma'da dünya evine girdi.
Ufuk Beydemir albünleri ve şarkıları
Sevda Gibi (2018)
Kristal Oda (2020)
Akustik (2019)
Tekliler
"HİÇ" (2021)
"HİÇ (Can VS Remix)" (2021)
"Biri Var" (2021)
"Tamirci Çırağı" (2021)
"Ellerin Uzansa" (2021)
"Aklımda Bir Dünya" (2022)
"Ben Bir Kek Miyim?" (2022)
"Derdini Bana Anlat" (2022)
"Galiba (Jeremy Version)" (2022)
"Ta-Da (Jeremy Version)" (2022)
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