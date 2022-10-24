Son zamanlarda dizilerde ve filmlerde aldığı rollerle adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı özel hayatı ile de gündeme geliyor. Uzun süre şarkıcı Ufuk Beydemir ile birlikte olan İpek Filiz Yazıcı dünya evine girdi. Çift Roma'da evlendi. Peki İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı hangi dizi ve filmde oynadı? Filiz Yazıcı kiminle evlendi? İşte gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen İpek Filiz Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi.

İpek Filiz Yazıcı kimdir? İpek Filiz Yazıcı hangi dizi ve filmde oynadı? Filiz Yazıcı kiminle evlendi? soruları magazin severler tarafından sıkça soruluyor. Dizi ve film oyuncusu İpek Filiz Yazıcı yeteneği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İpek Filiz Yazıcı uzun süre birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Ufuk Beydemir ile Roma'da evlendi. Hayatlarını sürpriz bir şekilde birleştiren çift mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Magazin gündeminde oldukça sık konuşulan evliliğin ardından İpek Filiz Yazıcı'nın kim olduğu ve kiminle evlendiği merak ediliyor.

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldidi 2022 yılı itibari ile 21 yasında olan Filiz Yazıcı dizi ve film oyuncusudur. Aslen Tranbzon Of'lu olan İpek Filiz Yazıcı'nın oyuncululk hayali küçük yaşlardan itibaren başladı.

Meryem Uzerli'ye benzerliği ile bilinen İpek Filiz Yazıcı henüz 11 yaşındayken Megastar Tarkan'ın reklam filminde rol aldı.

Tarkan'ın kafasına taç taktığı minik kız şimdilerde büyüdü ve aranan dizi oyuncuları arasında yer aldı.

İpek Filiz Yazıcı için televizyon macerası da erken yaşlarda başladı. 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan İpek Filiz Yazıcı buradaki performansı ile oyunculuk alanında adından söz ettirmeyi başardı.

Ardından 2017'de ekranlara gelen Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini canlandıran genç oyuncu bu rolü ile de oyunculuk otorieleri tarafından tam not almayı başardı.

Yine 2017 yılında Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı oyunculuk alanında deneyim kazandı.

Netflix'in en çok izlenen Türk dizilerinden olan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan İpek Filiz Yazıcı aynı zamanda ilk başrol oyuncusu deneyimini de yaşadı.

Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterini canlandırdı.

LC Waikiki ve Çokokrem markalarının reklamlarında da oynadı.

İpek Filiz Yazıcı hangi dizi ve filmde oynadı

2016 Babam ve Ailesi - Elif

2017 Kayıtdışı - Tuğba Ateş

2017 7 Yüz

2018-2019 Elimi Bırakma - Ceyda

2020 Yeni Hayat - Gökçe Karatan

2020-2021 Aşk 101 - Işık

2022 Son Nefesime Kadar - Hazan

2022 İçimizdeki Ateş - Hale Vural

Filiz Yazıcı kiminle evlendi?

İpek Filiz Yazıcı 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ufuk Baydemir ile evlendi.

Aşk 101 Işık kim?

Aşk 101 dizisi ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal Türk dizilerinden biridir. Dizide Işık karakterini genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı oynamaktadır. .