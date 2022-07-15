Ufuk Akçekaya kimdir? Ufuk Akçekaya olayı nedir? Nazmi Arıkan'ın katili kim? Türkiye'nin gündemine oturan cinayetlerin katil zanlısı olan Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü geçtiğimiz gün Gelibolu'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Katil zanlısının ise Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Ufuk Akçekaya'nın kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ufuk Akçekaya kimdir? Ufuk Akçekaya olayı nedir? Nazmi Arıkan'ın katili kim? Türkiye'nin gündemine oturan cinayetlerin katil zanlısı olan Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü geçtiğimiz gün Gelibolu'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın detayları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Katil zanlısının ise Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Ufuk Akçekaya'nın kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu olan Nazmi Arıkan ile şoförünün cansız bedenleri geçtiğimiz gün Gelibolu'da çiftlik evinde bulundu. Olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Katil zanlısı ise bir kulübün başkanı çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan şahısın Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu öğrenildi. Zanlı ile Nazmi Arıkan arasında dershane işletmeciliği konusunda anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü. Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaay başlarken Ufuk Akçekaya'nın kim olduğu da merak edilip araştırılıyor.

Ufuk Akçekaya kimdir?

Ufuk Akçekaya Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün katil zanlısıdır.

Ufuk Akçekaya'nın özel okul ve kurs işletmeciliği yaptığı, aynı zamanda Tokatspor Kulübü Başkan olduğu öğrenildi.

Aslen Elazığlı olan öğretmen Ufuk Akçekaya geçtiğimiz yıllarda basında öğrenci, öğretmen ve veliler mağdur ettiği iddiası ile yer almıştı. Beykent Okulları, Nazmi Arıkan Özel Eğitim Kursu, Final Özel Eğitim Kursu gibi okulların temsilciliğini alan Ufuk Akçekaya öğretmenlerin maaşlarını ödememesi ile gündeme gelmişti. Pandemi döneminde Üsküdar Nazmi Arıkan Fen Bilimleri kurumunun eğitim-öğretime devam etmemesine rağmen ödedikleri ücreti geri alamadıklarını belirten veliler Akçekaya'yı Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikâyet etti.

2018 yılında Tokat'a giden Ufuk Akçekaya, Tokatspor'un başına geçti. Akçekaya burada da özel bir okulun temsilciliğini aldı. Akçekaya'nın okulun öğretmenlerine maaşlarını ödememesi o dönem yerel basına yansıdı.

Halk Tv'de yer alan habere göre; Ufuk Akçekaya'nın olay sabahı sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. “Nazmi Arıkan kurban seçilmiştir. Fakat beni bıçaklaması için adamlar tutmuştur” diyen Akçekaya, canlı yayında şunları söyledi: “Nazmi Arıkan olayı müthiş bir kumpastır. 18 Ekim 2021'de ben bıçaklandım. Beni bıçaklayan şahıslar Nazmi Arıkan ve A.Ç. bağlantılı şahıslardı. Bu kişiler, bıçaklama olayı nedeni ile geçen 21 Nisan'da beş yıl ceza aldılar. Bu kişiler ceza alınca, sabıkaları da olduğu için panik oldular. Olayın içinde 9-10 kişi var. Olaydan sonra bana garip garip mesajlar atanlar var. Ölmüş gitmiş adam ne yapalım. Olay çok büyük bir olay. Adi bir öldürme olayından ziyade ülkede kaos olması amaçlanıyor.”

Nazmi Arıkan neden öldürüldü?

Ufuk Akçekaya ile Nazmi Arıkan arasında daha önce de dershane işletmeciliği konusunda anlaşma olduğu ancak bunun ikili arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bozulduğu iddia edildi.