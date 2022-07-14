Nazmi Arıkan kimdir? Nazmi Arıkan neden öldürüldü? Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde çiftlik evinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Öldürülen şahısların Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker olduğu öğrenildi. Öldürülen Nazmi Arıkan'un Fen Bilimleri Dershanesi'nin sahibi olduğu öğrenildi. Ekipler cinayetleri aydınlatmak için çalışmalara başlarken Nazmi Arıkan'ın kim olduğu ve neden öldürüldüğü merak ediliyor.

Nazmi Arıkan kimdir? Nazmi Arıkan neden öldürüldü? Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde çiftlik evinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Öldürülen şahısların Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker olduğu öğrenildi. Öldürülen Nazmi Arıkan'un Fen Bilimleri Dershanesi'nin sahibi olduğu öğrenildi. Ekipler cinayetleri aydınlatmak için çalışmalara başlarken Nazmi Arıkan'ın kim olduğu ve neden öldürüldüğü merak ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bir çiftlik evinde 2 kişiye ait ceset bulundu. Ekiplerin incelemesi sonrası cansız bedenlerin Nazmi Arıkan ile şoförü Serif Eker'e ait olduğu tespit edildi. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerinin yemek yenilen salonda bulunduğu öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nazmi Arıkan kimdir?

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde dünyaya gelen Nazmi Arıkan eğitimcidir. Nazmi Arıkan Tokat Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nde eğitimini tamamladı ve öğretmenlik kariyerine başladı. Nazmi Arıkan ikinci üniversite olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde okudu. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı. Naazmi Arıkan ve şoförü Gelibolu'daki çiftlik evinde eölü olarak bulundu. Nazmi Arıkan ile şoför Şerif Eker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayı duyarak çiftliğe gelen köylülerin de çok üzgün olduğu görüldü.

Dikkart çeken Veteriner detayı

Arıkan'ın dün gece son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi nedir?

Fen Bilimleri Merkezi (kısace FBM), İstanbul'da kurulan bir illerarası dershaneler zinciridir.

1964'te İstanbul'da ilk dersini vererek eğitim-öğretime başlamıştır. OKS ve ÖSS başta olmak üzere sınava yönelik eğitim verir. Bugün Türkiye çapındaki şubelerinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. 2004 yılından itibaren illerarası dershane haline gelmiştir.

Dershane sitesinde kayıtlı öğrenciler devamsızlık bilgilerine ve sınav sonuçlarıyla ders programlarına bakabilmektedir.

İstanbul'da 2008 yılı itibarıyla 18 şubesi Türkiye genelinde 60 şubesi vardır.

1 Eylül 2015 tarihi itibari ile kapatılarak Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarına dönüşmüştür.