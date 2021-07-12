Ucuz otobüs bileti nerede satılır? Ucuz otobüs bileti nasıl, nereden alınır? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yaptı. Memleketlerine gidecek olan vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarının pahalılığından yakınıyor. Özellikle 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinden sonar otobüs fiyatları katlanarak artmış durumda. Vatandaşlar da ucuz bilet nereden nasıl alınır sorularını internetten araştırmaya başladı. Peki ucuz otobüs bileti nereden alınır? Ucuz otobüs bileti nasıl alınır?

Ucuz otobüs bileti nerede satılır? Ucuz otobüs bileti nasıl, nereden alınır? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yaptı. Memleketlerine gidecek olan vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarının pahalılığından yakınıyor. Özellikle 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinden sonar otobüs fiyatları katlanarak artmış durumda. Vatandaşlar da ucuz bilet nereden nasıl alınır sorularını internetten araştırmaya başladı. Peki ucuz otobüs bileti nereden alınır? Ucuz otobüs bileti nasıl alınır?

1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte seyehatlerde, otobüslerde, yüzde 50 koltuk sınırlaması kalktı. Vatandaşlar koltuk sınırlamasının kalkmasıyla bilet fiyatlarının düşmediğini aksine kurban bayramının da yaklaşmasıyla arttığını söylüyor. TÜİK verilerine göre de ortalama otobüs bileti fiyatları son iki yılda yüzde 58,2 artış gösterdi. Türkiye'de Mayıs ayında 66 TL olan ortalama otobüs bileti fiyatı, Mayıs 2021'de 105 TL olarak kaydedildi. Artan bilet fiyatları vatandaşların seyahat hakkını kısıtlamaya başladı. Bilet pahalılığı nedeniyle vatandaşlar da internetten ucuz otobüs bileti araştırmasına başladı. Peki ucuz otobüs bileti nerede satılır? Ucuz otobüs bileti nasıl, nereden alınır?

Ucuz otobüs bileti nerede satılır?

Ucuz otobüs bileti almak için rezervasyonunuzu yada bilet satın alma işleminizi haftalar hatta aylar öncesinden yapmanız gerekiyor. Erken bilet satışında bilet fiyatları daha uygun oluyor. Ayrıca otobüs firmalarının bazı günler özel promosyonları oluyor. Bunlar takip edilerek de ucuz otobüs bileti alınabilir.

Otobüs bileti aramaları yüzde 390 arttı

Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol "Uçak bileti aramalarında yüzde 170, otobüs bileti aramalarında yüzde 390 artış yaşandı" dedi. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda en çok tercih edilen destinasyon olan Muğla'nın, bu yıl Antalya ve İzmir'in ardından 3'üncü sıraya yerleştiğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:"Kurban Bayramı için uçak bileti aramalarında yüzde 170, otobüs bileti aramalarında yüzde 390 artış yaşandı. Uçak biletinde İstanbul - Adana, otobüs biletinde ise İstanbul - Ankara en çok tercih edilen rotalar oldu. 15 Temmuz tarihinden itibaren yapılan otel rezervasyonlar ortalama 3 günlük oldu. Konaklama aramalarında Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir ve Aydın gibi şehirlerin tercih edildiğini görüyoruz. En çok aranan konaklama tiplerinde ise muhafazakar oteller ilk sırada yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.