Üç kız kardeş dizisi nerede çekiliyor? 3 kız kardeş kitaptan uyarlama mı ,gerçek hikaye mi? 3 kız kardeşin hayat hikayesini aile sıcaklığı ile anlatan 'Üç Kız Kardeş' adlı dizi Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Doğa harikası manzaralara sıkça yer verilen dizinin nerede hangi ilde çekildiği izleyiciler tarafından merak edilip araştırılamaya başlandı. İşte Üç Kız Kardeş adlı dizinin çekildiği il ve ilçe...

Üç kız kardeş dizisi nerede çekiliyor? 3 kız kardeş kitaptan uyarlama mı ,gerçek hikaye mi? 3 kız kardeşin hayat hikayesini aile sıcaklığı ile anlatan "Üç Kız Kardeş" adlı dizi Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Doğa harikası manzaralara sıkça yer verilen dizinin nerede hangi ilde çekildiği izleyiciler tarafından merak edilip araştırılamaya başlandı. İşte Üç Kız Kardeş adlı dizinin çekildiği il ve ilçe...

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, 22 Şubat 2022 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

Üç kız kardeş dizisi nerede çekiliyor?

Üç kız kardeş dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Doğal güzellikleri sıkça ekranlarda izleyicisine gösteren dizinin Balıkesir Ayalık'ta çekildiği öğrenildi.

3 kız kardeş kitaptan uyarlama mı ,gerçek hikaye mi?

3 kız kardeş dizisi kitaptan uyarlanan diziler arasına girdi. Dizi İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi gerçek bir hikaye değildir.

3 kız kardeş oyuncuları

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan üç kız kardeş adlı dizi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide genç oyuncularla birlikte tecrübeli oyuncular birlikte rol almaktadır. İşte Üç kız kardeş dizisinin oyuncuları...

İclal Aydın - Nesrin rolünde

Özgü Kaya - Türkan rolünde

Almila Ada - Dönüş rolünde

Melisa Berberoğlu - Derya rolünde

Reha Özcan - Sadık rolünde

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan rolünde

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut rolünde

Vural Şahanoğlu - Serdar rolünde

Hakan Atalay -