Üç kız kardeş oyuncuları | 3 kız kardeş Türkan, Dönüş ve Derya kimdir? Kanal D'nin yeni dizisi Üç kız kardeş izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlama olan dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Genç oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin başrolünde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor. Dizide 3 kız kardeşi canlandıran Türkan, Dönüş ve Derya'nın da kim olduğu ve gerçek isimleri araştırılmaya başlandı. İşte Üç kız kardeş oyuncuları ve karakterleri...

3 kız kardeş Türkan, Dönüş ve Derya kimdir? Kanal D'de yep yeni bir dizi ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk fragmanları yayınlandı ve dizi oyuncularının kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. 3 kız karedeşin hayatını konu edinen dizi İclal Aydın'ın romanından uyarlanmıştır. Dizinde Türkan, Dönüş ve Derya adlı kardeşlerin hayat mücadelesi anlatılmaktadır. İşte Üç kız kardeş oyuncuları ve karakterleri...

3 kız kardeş Türkan, Dönüş ve Derya kimdir?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. 2022 yılında izleyici kitlesini artırmak isteyen Kanal D yeni yıla yeni projeler ile girmeye başladı. Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı Üç Kız Kardeş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatkleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide 3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır.

Üç Kız kardeş dizisinde Türkan kimdir?

Üç Kız kardeş dizisinde Trükan karakterini genç oyuncu Özgü Kaya canlandırmaktadır. Özgü Kaya daha önce pek çok dizide rol almıştır.

Özgü Kaya 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa küçük yaşlarda merak salan Özgü Kaya kariyerini bu yönde şekillendirmeye başladı.

Özgü Kaya 2017 yılında Adı Efsane'de 2018-2019 yılları arasında Mehmetçik Kut'ül Amare ve 2019 yılında da Kimse Bilmez adlı yapımlarda rol aldı.

Üç Kız kardeş dizisinde Dönüş kimdir?

Üç Kız kardeş dizisinde Dönüş karakterini genç oyuncu Almila Ada Bayazıtoğlu canlandırmaktadır. Almila Ada Bayazıtoğlu ürk dizi ve sinema oyuncusu, model ve balerindir.

Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı. Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. 2021 yılında ise Menajerimi Ara dizisinde Merve Karakterine hayat vermektedir.[ Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul'a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisindeErdal Beşikçioğlu'nun kızını canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı.[8] 2020 yılında Perihan Savaş ve Yağmur Ün'le beraber rol aldığı The Strange Story of a Shining Pearl adlı kısa film ABD'de düzenlenen Queen Palm International Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi', 'En İyi Kısa Film' ve 'En İyi Müzik' dallarında 3 farklı ödül kazandı.

Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında "Pointe Stüdyo" adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.

Rol aldığı diziler

Kaderimin Yazıldığı Gün

Kırgın Çiçekler

Adı Efsane

Cennet'in Gözyaşları

Bir Deli Rüzgar

Güvercin

Menajerimi Ara

Rol aldığı filmler

Son Parti Birsu

2020 The Strange Story of a Shining Pearl

Üç Kız kardeş dizisinde Derya kimdir?

Üç Kız kardeş dizisinde Derya karakterini Melisa Berberoğlu oynamaktadır. Melisa Berberoğlu oyunculuk kariyerinin henüz başındadır. Melisa Berberoğlu daha önce Acans, Kırmızı Oda ve Otis Tarda adlı dizilerde rol almıştır.

3 kız kardeş oyuncuları kimler?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan üç kız kardeş adlı dizi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide genç oyuncularla birlikte tecrübeli oyuncular birlikte rol almaktadır. İşte Üç kız kardeş dizisinin oyuncuları...

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

3 kız kardeş dizisi nerede çekiliyor?

Dizi doğal güzellikleri sıkça ekrana getiriyor. Dizinin nerede, hangi ilde deçildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. 3 kız kardeş dizisinin çekimlerinin Ayvalık'ta yapıldığı açıklanmıştır.

Üç kız kardeş hangi gün yayınlanacak?

Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümü 22 Şubat Salı günü 20.00'da yayınlanacak. Dizi Kanal D ekranlarında olacak. .