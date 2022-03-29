TÜSİAD başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor? Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde yeni başkan seçildi. 52. Olağan Genel Kurul Toplantısında Orhan Turan, TÜSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 3 yıl b oyunca TÜSİAD'da başkanlık yapan Simone Kaslowski'den koltuğu devralan Orhan Turan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Turan'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nde (TÜSİAD) yeni başkan heyecanı yaşandı. 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan seçildi. Orhan başkan seçilmesinin ardından yaptıı açıklamada "TÜSİAD, yarım asırdan bu yana dünya ve ülke meselelerini anlamlandırma ve iş dünyamızın düşünce ufkunu genişletme misyonunu başarıyla yerine getirdi. Hiç şüphesiz TÜSİAD, kalıpların hüküm sürmediği, ön yargıların bizi sınırlamadığı bir geleceğin inşasında iş dünyasının bütüncül ve kapsayıcı lideri olarak öncü roller üstlenmeye devam edecektir." dedi.

TÜSİAD başkanı Orhan Turan kimdir?

Orhan Turan TÜSİAD Başkanıdır. Orhan Turan halen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED'in başkanlığını yürütüyor

Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de başarıyla devam ettiren Orhan Turan sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer alıyor.

Orhan Turan Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamladı. İş hayatının yanından sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Orhan Turan Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı.

1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

2017-2019 dönemi TÜSİAD'da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TÜRKONFED'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

Orhan Turan ne iş yapıyor?

Orhan Turan ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı göervini üstleniyor.

ODE Yalıtım hakkında

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE, 1998 yılında Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE; Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 6 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.

ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistren ısı yalıtım malzemesi, ODE Membran markasıyla polimer bitümlü su yalıtım örtüleri, ODE Starflex markasıyla ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amaçlı kullanılan cam yünü ve ODE R-Flex markasıyla da elastomerik kauçuk köpüğü esaslı tesisat yalıtım malzemesi üretmektedir.

6 kıtaya ihracat yapan ODE, Eskişehir Üretim Tesisinin devreye girmesinin ardından İhracat kapasitesini daha da artırarak Türkiye'de su yalıtım pazarının lideri olmuştur.