Türkiye Yüzyılı programına kimler davet edildi? Kimler katılacak? CHP, İYİ Parti, HDP davet edildi mi? Hangi gazeteciler toplantıya katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına ilişkin hedefleri 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu kamuoyu ile paylaşılacak. 28 Ekim Cuma günü yapılacak olan programa 11 siyasi parti lider davet edildi ve çok sayıda muhalif isme de davet gitti. Türkiye Yüzyılı toplantısına kimlerin davet edildiği ve kimlerin katılacağı ise merak konusu oldu.

Türkiye Cumuuriyeti'nin ikinci yüz yılına girilmek üzere. AK Parti de Türkiye Yüzyılı programı kapsamında ülkenin kalkınması ve gelişmesi adına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyu ile paylaşacak. Türkiye Yüzyılı logosu da geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı."Türkiye Yüzyılı" tanıtım programına siyasi parti liderleri de davet edildi. AK Parti "Türkiye Yüzyılı" tanıtım ve sunum programına çok sayıda muhalif isim ve gazeteci de davet edildi.

Türkiye Yüzyılı programına kimler davet edildi?

Türkiye Yüzyılı" tanıtım programın Ankara Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Törende sanatçılar, sporcular, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası, sanatçılar, çevreciler, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

Hangi parti liderleri Türkiye Yüzyılı programına davet edildi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da davet edildi. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve HDP'ye davet gönderilmediği öğrenildi.

Hangi muhalif isimler Türkiye Yüzyılı programına davet edildi? Katılacaklar mı?

Türkiye'nin gelecek vizyonun belirleneceği Türkiye Yüzyılı programı tanıtımı toplantısına pek çok muhalif isim de davet edildi. Muhalif isimlerin bazılarının toplantıya katılacağı bazılarının ise katılmayacağı öğrenildi. İşte Türkiye Yüzyılı programına davet edilen isimler;

Nevşin Mengü

İsmail Saymaz

Doğan Şentürk

Özlem Gürses

Akif Beki

Çağlar Cilara

İlker Karagöz

İsmail Küçükkaya

Fatih Portakal

Taha Akyol

Deniz Zeyrek

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cuma açıklayacağı AKP'nin “Türkiye Yüzyılı” programına gazeteciler; Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki de davet edildi.” dedi.

"Türkiye Yüzyılı" logosu hazırlandı

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.