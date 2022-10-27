TOGG fabrika açılışına kimler katıldı, kim davet edildi? Kılıçdaroğlu, Akşener katıldı mı? CHP ve İYİ Parti'den kim davet edildi? Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi olan yerli elektrikli otomobil TOGG'un fabrika açılışı 29 Ekim'de yapılacak. Test üretimini tamamlayan TOGG fabrikasında seri üretime geçilecek ve 01 seri numaralı ilk SUV banttan inecek. TOGG'un fabrika açılışına muhalefet liderleri de davet edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de davet fabrika açılış törenine davet edilen isimler arasında.

Türkiye'nin uzun yıllar hayalini kurduğu yerli otomobilde artıl fabrika seri üretime hazır. TOGG fabirka açılışı 29 Ekim'de görkemli bir törenle yapılacak ve ilk araç banttan inecek. İlk yıl 100 bin araç üretme hedefiyle yola çıkacak olan dev fabrikada seri üretim bandı 29 Ekim'den itibaren harekete geçecek. TOGG fabrika açılışına muhalefetten de pek çok isim davet edildi.

TOGG fabrika açılışına kimler katıldı, kim davet edildi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kamal Kılıçdaroğlu TOGG'un fabrika açılış ve seri üretim törenine davet edilen isimler arasında. Ancak Kılıçdaroğlu'nun törene katılmayacağı açıklandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "TOGG, bizi gururlandıran bir projedir Bu davet şirket yönetiminden gelseydi kabul ederdik ancak Erdoğan bunu bir siyasi şova dönüştürmek istiyor. Genel Başkanımız davete icaabet etmeyecek ancak en kısa zamanda TOGG'a ziyarette bulunacak." dedi. Ayrıa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de törene davet edildi. Akşener, "Özel bir programım var katılamayacağım ama partimizden bir arkadaşımız katılacak. Koray Aydın gidecek. Teknolojisinden şarj edilmesine kadar zor bir iş bu. Yeşil dönüşüm planımız var bizim. Bunu yapmadığımızda sanayimizin kaybı olacak" dedi.

CHP ve İYİ Parti'den kim davet edildi?

CHP ve İYİ Parti'den çok sayıda kişi TOGG'un fabrika açılış törenine davet edildi. Başta genel başkanlar olmak üzere çok sayıda isim törene davet edildi.

TOGG üretim kapasitesi ne kadar?

TOGG fabrikası seri üretime başladığında ilk yıl 100 bin adet üretilmesi hedefleniyor. Üretilen araçlar ilk etapta yurt içi ihtiyacı karşılaycak ardından da yurt dışına ithal edilecek. 2023'ün Mart'ında satışa sunulacak C-SUV araçların ardından sedan, MPV, hatcback ve B-SUV araçların üretimine de geçilecek. 2024 yılında ise kapasite artacak ve yıllık 175 bin adet araç banttan inecek. İlerleyen yıllarda ise araç ürretim kapas

TOGG fabirkasında kaç kişi çalışıyor?

Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri olmayı başaran TOGG fabrilası Gemlik tesisleri 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kuruldu. Fabrikanın tam kapasiteye geçmesiyle birlikte 4.500 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

TOGG fiyatı ne kadar?

TOGG fiyatına dair henüz resmi bir rakam açıklanmadı. Ancak piyasa koşullarına göre fiyatın rakiplerle rekabet edebilir seviyede olacağı açıklandı.

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