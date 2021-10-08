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TIMETURK / GENEL / Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'de kaç adet F-16 var?

Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'de kaç adet F-16 var?

Türkiye S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 programından çıkartılmış ve mevcut Türkiye için üretilen f-35 savaş uçakları Türkiye'ye verilmiyordu. Savunmasını güçlendirmek için Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye 40 F-16 alımı için ABD'ye talep mektubu gönderdi. ABD yönetiminden bu talebe nasıl yanıt geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Vatandaşlar bu talepten sonra Türkiye'nin kaç savaş jetine sahip olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'de kaç adet F-16 var? ABD'den sipariş edilen yeni F-16'lar gelirse Türkiye'nin F16 savaş uçağı sayısı kaç olacak?

1 Saat Önce
2021-10-08 08:42:08
Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'de kaç adet F-16 var?

Türkiye S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 programından çıkartılmış ve mevcut Türkiye için üretilen f-35 savaş uçakları Türkiye'ye verilmiyordu. Savunmasını güçlendirmek için Türkiye'den yeni bir hamle geldi. Türkiye 40 F-16 alımı için ABD'ye talep mektubu gönderdi. ABD yönetiminden bu talebe nasıl yanıt geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Vatandaşlar bu talepten sonra Türkiye'nin kaç savaş jetine sahip olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? Türkiye'de kaç adet F-16 var? ABD'den sipariş edilen yeni F-16'lar gelirse Türkiye'nin F16 savaş uçağı sayısı kaç olacak?

Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var?

Türkiye'nin ABD'den almak istedği 40 adet F-16 talep mektubu sonrası Türkiye'nin hava gücü merak edilmeye başlandı. Wikipedia'da yer alan bilgilere göre Türkiye'nin savunmasında etkin rol oynayan savaş uçaklarının sayısı aşağıdaki gibi;

615 Toplam Uçak
245 Avcı uçağı
48 Saldırı uçağı
195 İnsansız hava aracı
66 Nakliye uçağı
250 Eğitim uçağı
78 Helikopter

Türkiye'de kaç adet F-16 var?

World Air Forces 2021 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor.

F-16 nedir?

F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin), çok amaçlı, tek jet motorlu savaş uçağı. General Dynamics şirketi tarafından, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Hafif avcı uçağı olarak tasarlanmış olmasına rağmen birçok başka amaç için de kullanılmakta olan avcı uçağıdır. Geniş kullanım alanı ve olağanüstü manevra kabiliyetiyle birçok ülkeye ihraç edilmiştir. Faal olarak çeşitli ülkeler tarafından kullanılmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar içinde, MiG-21'den (10,000+) ve F-4 Phantom-II'den (5195) sonra en çok üretilen 3'üncü savaş uçağıdır. Temmuz 2016 itibarıyla 4.573 adet üretilmiştir.

Yunanistan'dan 24 Rafale hamlesi

Yunanistan batılı ülkelerin baskısyla batık durumda olan ekonomilerine rağmen Fransa'dan toplam 24 Rafale savaş uçağı siparişi vermişti. Akdeniz'de Yunanistan Türkiye geriliminden kar elde etmek isteyen Fransa Yunanistan'a Rafale uçak satışını gündeme getirmiş ve Yunanistan da bunu kabul etmişti. Yunanistan Fransa'dan toplam 24 adet Rafale savaş uçağı sipariş etti ve işl teslimatlar geçtiğimiz aylarda yapıldı. Fransa'nın Rafale savaş uçaklarının Avrupa'daki ilk müşterisi olan Yunanistan'ın ekonomisinin bu satınalmaya nasıl tepki vereceği ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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