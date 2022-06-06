3600 ek gösterge konusunun tartışılmaya başlandığı şu günlerde vatandaşlar Türkiye'de kaç memurun olduğunu merak edip araştırıyor. Türkiye'de kaç memur var? Türkiye'de en çok kamu personeli hangi kurumda var? Türkiye'de sözleşmeli ve kadrolu memur sayısı kaç? sorularına internette yanıt aranıyor. İşte Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli ve kadrolu istihdam edilen memurların sayıları...

3600 ek gösterge konusunun tartışılmaya başlandığı şu günlerde vatandaşlar Türkiye'de kaç memurun olduğunu merak edip araştırıyor. Türkiye'de kaç memur var? Türkiye'de en çok kamu personeli hangi kurumda var? Türkiye'de sözleşmeli ve kadrolu memur sayısı kaç? sorularına internette yanıt aranıyor. İşte Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli ve kadrolu istihdam edilen memurların sayıları...

Ülkemizde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sık sık personel alımı ilanları açılıyor. Personel açıklarını kapatmak için sınav yada açıktan atama yoluyla personel teminleri yapılıyor. Son günlerde 3600 ek gösterge konusunda başlayan çalışmalar ülkedeki memur zayısının ne kadar olduğu konusunda araştırmların da başlamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelerle ilgili yaptığı son açıklamasında "4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik." dedi.

Türkiye'de kaç memur var?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre ülkedeki memur sayısı belli oldu. Geçtiğimiz sene kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 877 bin 270 olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 30 milyon 141 bin kişi oldu.

Türkiye'de sözleşmeli ve kadrolu memur sayısı kaç?

Kamuda 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vesaire) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personel istihdam ediliyor. Bu veriler göz önüne alındığında, istihdam edilen her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görüldü.

Türkiye'de en çok kamu personeli hangi kurumda var?

Türkiye'de bünyesinde en fazla memur istihdam eden bakanlık Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1 milyından fazla öğretmen görev yapmaktadır.

YÖK ve üniversitelerde kaç kişi çalışıyor?

Kamuda istihdam edilenlerin yüzde 66,4'üne karşılık gelen 3 milyon 238 bin 432 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 2020'de 299 bin 906 kişi istihdam edilirken 2021'de bu sayı 5 bin 541 kişi artarak 305 bin 447'ye çıktı.

BİT'lerde kaç personel var?

Bu dönemde belediye iktisadi teşekküllerinde ise çalışan sayısı yüzde 6,6 artışla 536 bin 580 kişiye yükseldi.

Özel bütçeli idarelerde kaç personel istihdam ediliyor?

Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2021 itibarıyla istihdamda görünenlerin sayısı 96 bin 834 kişi oldu. Bu rakam 2020'de 98 bin 817 olarak kaydedilmişti.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 2021'de bir önceki yıla göre 837 kişi azalarak 42 bin 578'e geriledi. Bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı 245 bin 588'den 242 bin 930 kişiye düştü.

Kamu bankalarında kaç personel çalışıyor?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda 2021'de 66 bin 652 kişi görev yaptı.