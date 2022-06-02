Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanlarının Milletler Ligi Voleybol karşılaşmaları devam ediyor. İlk hafta müsabakalarında zorlu rakip İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla geçen Voleybol Milli Takımı'nın yeni rakibi Çin. Her hafta 4 karşılaşma oynayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız zorlu rakibi Çin ile 3 Haziran'da karşılaşacak.

Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları voleybol tutkunları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Voleybol Miletler Ligi'nde biribirinden zorlu rakiplerle karşılaşıyor. İlk karşılaşmasında zorlu rakibi İtalya'yı 3-0 ile yenen Filenin Sultanları yeni rakibini bekliyor. 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da 4 karşılaşmaya çıkacak. Milli Takımın yeni rakibi Asya'nın güçlü takımlarından Çin. Türkiye Çin'i de yenerek büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta?

Türkiye ilk haftanın ilk karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?

Millet Ligi'nde Türkiye her hafta 4 maç oynayacak. Türkiye ilk hafta 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Ankara'da ikinci hafta 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da, üçüncü hafta da Calgary'de mücadele edecek. Türkiye'nin Çin ile yapacağı maç 3 Haziran Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye-Çin maçı hangi kanalda?

Türkiye Voleybol Milli Takımı ile Çin arasında 3 Haziran'da oynanacak olan zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin Voleybol maçları ne zaman?

1.HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)

31 Mayıs 2022 18.30 Türkiye-İtalya

3 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran 2022 19.00 Bulgaristan-Türkiye

5 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Belçika

2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)

16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye

17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye

18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye

19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore

3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)

29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda

1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD