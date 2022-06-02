Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda? Filenin Sultanlarının Milletler Ligi Voleybol karşılaşmaları devam ediyor. İlk hafta müsabakalarında zorlu rakip İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla geçen Voleybol Milli Takımı'nın yeni rakibi Çin. Her hafta 4 karşılaşma oynayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız zorlu rakibi Çin ile 3 Haziran'da karşılaşacak.
2022-06-02 17:11:41
Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları voleybol tutkunları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Voleybol Miletler Ligi'nde biribirinden zorlu rakiplerle karşılaşıyor. İlk karşılaşmasında zorlu rakibi İtalya'yı 3-0 ile yenen Filenin Sultanları yeni rakibini bekliyor. 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da 4 karşılaşmaya çıkacak. Milli Takımın yeni rakibi Asya'nın güçlü takımlarından Çin. Türkiye Çin'i de yenerek büyük bir avantaj elde etmek istiyor.
Türkiye - Çin Voleybol maçı saat kaçta?
Türkiye ilk haftanın ilk karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçında 3 Haziran Cuma günü Çin ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Milletler Ligi Türkiye'nin maçı ne zaman, hangi kanalda?
Millet Ligi'nde Türkiye her hafta 4 maç oynayacak. Türkiye ilk hafta 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Ankara'da ikinci hafta 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia'da, üçüncü hafta da Calgary'de mücadele edecek. Türkiye'nin Çin ile yapacağı maç 3 Haziran Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye-Çin maçı hangi kanalda?
Türkiye Voleybol Milli Takımı ile Çin arasında 3 Haziran'da oynanacak olan zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Türkiye'nin Voleybol maçları ne zaman?
1.HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)
31 Mayıs 2022 18.30 Türkiye-İtalya
3 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Çin
4 Haziran 2022 19.00 Bulgaristan-Türkiye
5 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Belçika
2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)
16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye
17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye
18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye
19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore
3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)
29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye
30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda
1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya
2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD
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