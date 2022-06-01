2022 Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Çin maçı ne zaman? Türkiye-Çin voleybol maçı saat kaçta? Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Ankara'da İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla yendi. Türkiye'nin 1. hafta müsabakalarında güçlü rakip Çin ile karşılaşacak. Peki 2022 Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Çin maçı ne zaman? Türkiye-Çin voleybol maçı saat kaçta? Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? Kadın Milli Voleybol takımı Çin maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?