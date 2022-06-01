2022 Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Çin maçı ne zaman? Türkiye-Çin voleybol maçı saat kaçta? Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Ankara'da İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla yendi. Türkiye'nin 1. hafta müsabakalarında güçlü rakip Çin ile karşılaşacak. Peki 2022 Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Çin maçı ne zaman? Türkiye-Çin voleybol maçı saat kaçta? Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? Kadın Milli Voleybol takımı Çin maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
2022-06-01 10:06:06
A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Ankara'da İtalya'yı 3-0'lık net bir skorla yendi. Türkiye'nin 1. hafta müsabakalarında güçlü rakip Çin ile karşılaşacak. Peki 2022 Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Çin maçı ne zaman? Türkiye-Çin voleybol maçı saat kaçta? Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? Kadın Milli Voleybol takımı Çin maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı güçlü rakibi İtalya'yı zorlanmadan yendi. 3-0 gibi net bir skorla rakibini yenen filenin sultanları yeni rakibini beklemeye başladı. Ankara'nın ev sahipliğinde 31 Mayıs – 5 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. hafta karşılaşmalarında Türk Milli Kadın Voleybol takımmız İtalya engelini aştı. Filenin Sultanları, rakibine set vermedi: 3-0. Ay-yıldızlılar ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-19 kazandı. Türkiye'nın sıradaki takibi ise Çin.
2022 Voleybol Milletler Ligi Türkiye-Çin maçı ne zaman?
Filenin sultanları 3 Haziran Cuma günü Çin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye-Çin voleybol maçı saat kaçta?
Türk Milli Kadın Voleybol takımımız Çin ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda?
Türkiye ile Çin arasında oynanacak müsabaka TRT Spor'dan ve TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
Türkiye'nin diğer maçları ne zaman?
1.HAFTA (31 MAYIS-5 HAZİRAN / ANKARA-TÜRKİYE)
31 Mayıs 2022 18.30 Türkiye-İtalya
3 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Çin
4 Haziran 2022 19.00 Bulgaristan-Türkiye
5 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Belçika
2.HAFTA (16-19 HAZİRAN / BRASILIA-BREZİLYA)
16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye
17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye
18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye
19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore
3.HAFTA (29 HAZİRAN-2 TEMMUZ / CALGARY-KANADA)
29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye
30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda
1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya
2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD
Türkiye Voleybol Takımı kadrosu
1 Cansu Özbay Pasör
2 Elif Şahin Pasör
3 Sıla Çalışkan Pasör
4 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
5 Meryem Boz Pasör Çaprazı
6 Ceren Kapucu Pasör Çaprazı
7 Hande Baladın Smaçör
8 Meliha İsmailoğlu Smaçör
9 Saliha Şahin Smaçör
10 İlkin Aydın Smaçör
11 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
12 Zehra Güneş Orta Oyuncu
13 Beyza Arıcı Orta Oyuncu
14 Bahar Akbay Orta Oyuncu
15 Simge Aköz Libero
16 Ayça Aykaç Libero
17 Aylin Acar Libero .
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