Türk vatandaşlığına başvuru gayrimenkul değeri arttı mı? Kaç bin dolarlık gayrimenkul isteniyor? 400 bin dolara mı çıktı? 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilen Türk vatandaşlığı başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltildi. Buna göre Türk vatandaşlığına başvurmak isteyenlerin alacağı gayrimenkulün değeri 400 bin dolara yükseltilecek. Peki uygulama ne zaman başlayacak?

Türk vatandaşlığına başvuru gayrimenkul değeri arttı mı? Kaç bin dolarlık gayrimenkul isteniyor? 400 bin dolara mı çıktı? 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilen Türk vatandaşlığı başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltildi. Buna göre Türk vatandaşlığına başvurmak isteyenlerin alacağı gayrimenkulün değeri 400 bin dolara yükseltilecek. Peki uygulama ne zaman başlayacak?

Türk vatandaşlığına başvuru için şartlarda değişkliğie gidiliyor. Gayrimenkul alımı ile Türk vatandaşlığına başvurmayı düşünenleri ilgilendiren önemli bir değişiklik kapıda. Buna göre vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Türk vatandaşlığına başvuru gayrimenkul değeri arttı mı?

12 Nisan Salı günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

400 bin dolar kararı ne zaman başlayacak?

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

1 Milyondan 250 bin dolara indirilmişti

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

Yabancıya konut satışında rekor

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yabancılara yapılan konut satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. Yıl içerisinde toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda rekor kıran satışlar, aralıkta yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti. Bu alanda yılın farklı aylarında da benzer rekorlar kırılmıştı.

Uzun zamandır hedeflenen 50 bin barajının farkla geçilmesini olumlu bulan sektör temsilcileri, yabancılara satıştaki artışın süreceğini ve bu yıl en az 70 bin adet olarak gerçekleşeceğini bildirdi.