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TIMETURK / GENEL / Türk vatandaşlığı alabilmek için konut (gayrimenkul) değeri kaç dolar olmalı? Türk vatandaşlığına başvuru ev değeri kaç bin dolara çıktı?

Türk vatandaşlığı alabilmek için konut (gayrimenkul) değeri kaç dolar olmalı? Türk vatandaşlığına başvuru ev değeri kaç bin dolara çıktı?

Türk vatandaşlığı alabilmek için konut (gayrimenkul) değeri kaç dolar olmalı? Türk vatandaşlığına başvuru ev değeri kaç bin dolara çıktı? Türk vatandaşlığına geçiş için yabancıya satılan konutların değerinde güncellemeye gidildi. İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-04-13 14:03:25
Türk vatandaşlığı alabilmek için konut (gayrimenkul) değeri kaç dolar olmalı? Türk vatandaşlığına başvuru ev değeri kaç bin dolara çıktı?

Türk vatandaşlığı alabilmek için konut değeri kaç dolar olmalı? Türk vatandaşlığına geçiş ev değeri kaç bin dolara çıktı? Türk vatandaşlığına geçiş için yabancıya satılan konutların değerinde güncellemeye gidildi. İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda yabancılara konut satışında rekor kırılmıştı. Binlerce yabancı uyruklu Türkiye'den konut alarak Türk vatandaşlığına başvuruyordu. Ancak Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.

Türk vatandaşlığı alabilmek için konut (gayrimenkul) değeri kaç dolar olmalı?

İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildiğini duyurdu

Türk vatandaşlığına başvuru ev değeri kaç bin dolara çıktı?

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Yabancıya konut satışında rekor

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yabancılara yapılan konut satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. Yıl içerisinde toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda rekor kıran satışlar, aralıkta yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık satış adedi olarak kayıtlara geçti. Bu alanda yılın farklı aylarında da benzer rekorlar kırılmıştı.

Uzun zamandır hedeflenen 50 bin barajının farkla geçilmesini olumlu bulan sektör temsilcileri, yabancılara satıştaki artışın süreceğini ve bu yıl en az 70 bin adet olarak gerçekleşeceğini bildirdi. .

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