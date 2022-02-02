Türk Telekom müşteri hizmetlerine hızlı nasıl bağlanılır? Türk Telekom çağrı merkezi direk bağlanma nasıl yapılır? sorusu Türk Telekom'a bağlanmak isteyen aboneler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca abonesi bulunan Türk Telekom müşterilerinin yaşadığı sorunları çağrı merkezi müşteri temsilcisi aracılığıyla gidermeye çalışıyor. Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanmak isteyen ancak oldukça beklemek zorunda kalan vatandaşlar müşteri hizmetlerine direk, hızlı bağlanmanın yollarını arıyor.

Türk Telekom hem internet, hem GSM hat hem de sabit ev telefonu ile milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Türk Telekom'un en fazla abonesi TT Net'te bulunuyor. İnternetlerinde sıkıntı yaşayan aboneler hızlı bir şekilde Türk Telekom müşteri temsilcisine bağlanmak istiyor. Peki Türk Telekom müşteri hizmetlerine hızlı nasıl bağlanılır? Türk Telekom çağrı merkezi direk bağlanma nasıl yapılır? İşte Türk Telekom müşteri temsilcisine hızlı ve direk bağlanma yöntemi...

Türk Telekom müşteri hizmetlerine hızlı nasıl bağlanılır?

Türk Telekom müşteri hizmetlerine 444 1 500 - 444 1 444 ve 500 numaralı telefonlarından bağlanılabiliyor. Bazen yoğunluk nedeniyle Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanmakta zorluk yaşanabiliyor. Türk Telekom çağrı merkezini aradıkran sonra esli komut ile "müşteri hizmetleri" diyerek müşteri hizmetlerine kolayca bağlanabilirsiniz.

Türk Telekom çağrı merkezi direk bağlanma nasıl yapılır?

Türk telekom ve TT Net müşteri temsilcisine hızlı bağlanmak için şu aşamaları uygulayabilirsiniz;

1. Adım: Telefondan 500 ve ya 444 1 500 numarası arayın.

2. Adım: Ardınan robot sesi duyulunca hemen 2'ye basın.

3. Adım: Ardından 1'e basın.

4. Adım: Son olarak da 0 tuşuna basın.

Bu adımlardan sonra Türk Telekom müşteri temsilcisine bağlanmanız hızlı olacaktır.

TT Net müşteri hizmetlerine direk nasıl bağlanılır?

Akıllı cihazdan 500 ve ya 444 1 500 numarası tuşlanır.

Sonra robot sesi ile 6 tuşuna basın.

Ardından 0 Tuşuna basarak müşteri temsilcisine bağlanın.

2. yöntem

Telefondan 444 1 444 numarasını arayın.

Sonra robot yönlendirme sesinden hemen sonra 1'e basın.

Daha sonra sırası ile 1, 3,1 ve 4'e basarak bağlantınızı tamamlayabilirsiniz.

3. yöntem

Telefondan 444 1 444 numarasını arayın.

Robot sesi duyulduktan sonra önce 1 tuşuna sonrasında da 3 tuşuna basın.

4. yöntem

Telefonunuzdan 500'ü ya da 444 1 500'ü arayın.

Ardından önce 2 tuşuna, sonra da 0'a basın.

NOT: Saydığımı işlemleri çok hızlı yapmayın. Her bastığını tuş ile sonraki tuş arasında bir kaç saniye bekleyin. Rakamlara hızlı hızlzı basarsanız işleminiz geçersiz olabilir.

Türk Telekom nedir?

Türk Telekom (tam adıyla Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi), 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT'nin (eski adıyla Osmanlı Posta Nezareti) telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 1995 tarihinde[5] birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirket. Genişbant internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınları konusunda hizmet vermektedir.Eski Ortak Markaları (Avea) (TTNET) .