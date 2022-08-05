Turgo Shared olayı nedir, kaç kişiden ne kadar para topladı? Turgo Shared'de para iadesi yapılacak mı? Turgo Shared paralar nasıl geri alınacak? Yüksek kar vaadinde bulunarak binlerce kişiden para toplayan ve daha sonra topladıkları paraları iade etmeyen Turgo Shared adlı Balıkesir merkezli firma hakkında başlatılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü tutuklandı. Sisteme 30 bin kişinin üye olduğu ve 20 milyon lira toplandığı değerlendiriliyor.

Turgo Shared olayı nedir, kaç kişiden ne kadar para topladı? Turgo Shared'de para iadesi yapılacak mı? Turgo Shared paralar nasıl geri alınacak? Yüksek kar vaadinde bulunarak binlerce kişiden para toplayan ve daha sonra topladıkları paraları iade etmeyen Turgo Shared adlı Balıkesir merkezli firma hakkında başlatılan soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü tutuklandı. Sisteme 30 bin kişinin üye olduğu ve 20 milyon lira toplandığı değerlendiriliyor.

Turgo Shared olayı nedir?

Balıkesir merkezli firmanın sözde Japonya'da kiralanan bisiklet, motosiklet ve otomobillerden kar payı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, internet sitesi üzerinden sisteme kayıt olanlardan bisiklet için 158, elektrikli araçlardan skuter için 293, bisiklet için 476, motosiklet için 1130 ve otomobil için 3 bin 780 dolar ödemeleri karşılığı bir yıllık kar payı vadedildi.

Söz konusu araçlardan bisiklete para yatıranlara 8, elektrikli araçlardan skutere 15, bisiklete 23, motosiklete 57 ve arabaya 204 dolar günlük kar payı bir süre ödendi.

Kar paylarını kripto para alım satımı yapan siteler üzerinden bir süre üyelere göndererek güvenlerini kazanan firma, sisteme yeni kişiler kazandıran her üye için 20 dolar gibi bir ödeme gerçekleştirerek ağını genişletti.

Farklı illerde de sorumlular belirlenerek sistemin işleyişi ve yeni üyelerin bulunması sağlandı.

Turgo Shared kaç kişiden ne kadar para topladı?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet ortamında sisteme üye olarak para yatıran ancak kar paylarını alamayan bazı mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Ekiplerin, Balıkesir merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sisteme birçok meslek grubundan 30 bin kişinin üye olduğu ve 20 milyon liranın dolandırıldığı değerlendiriliyor.