Tunç Soyer Osmanlı için ne dedi? Tunç Soyer Osmanlı açıklaması | Tunç Soyer Osmanlı Devleti hakkında ne söyledi?

Tunç Soyer Osmanlı açıklaması | Tunç Soyer Osmanlı için ne dedi? Tunç Soyer Osmanlı Devleti hakkında ne söyledi? Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne hain mi dedi? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl dönümünde İzmir'de büyük kutlamalar yapıldı. Etkinlik öncesi sahneye çıkan ve Osmanlı ile ilgili açıklama yapan Tunç Soyer'e tepkiler de peş peşe gelmeye başladı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tunç Soyer'in ne söylediği merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tunç Soyer Osmanlı açıklaması | Tunç Soyer Osmanlı için ne dedi? Tunç Soyer Osmanlı Devleti hakkında ne söyledi? Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne hain mi dedi? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yıl dönümünde İzmir'de büyük kutlamalar yapıldı. Etkinlik öncesi sahneye çıkan ve Osmanlı ile ilgili açıklama yapan Tunç Soyer'e tepkiler de peş peşe gelmeye başladı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tunç Soyer'in ne söylediği merak edilip araştırılmaya başlandı.

9 Eylül'de İzmir dev kutlaamalara ev sahipliği yaptı. Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de ünlü şarkıcı Tarkan da konser verdi. Yüz binlerce kişinin katıldığı konser alanında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları da oldukça tartışıldı. Tunç Soyer'in Osmanlı hakkında sözlerine pek çok siyasi isimden ve vatandaşlardan tepki geldi. Sosyal medyada da çok tartışılan olay sonrası Tunç Soyer Osmanlı için ne dedi? sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Tunç Soyer Osmanlı için ne dedi?

Tunç Soyer'in yaptığı açıklama yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Osmanlı ile ilgili yapılan açıklamaya peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. Tunç Soyer İzmir'de sahneye çıkarak yaptığı konuşmada "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımız ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti." demişti.

Tunç Soyer Osmanlı Devleti hakkında ne söyledi?

Tunç Soyer'in açıklamalarına MHP ve AK Parti cephesinden tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" için yayımladığı mesajında, Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerini ''Cehalet'' olarak nitelendirdi. MHP lideri, şu ifadelere yer verdi: ''Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basanlara tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Ecdanımıza karşı ihanet suçu işlemeleri fıtratlarının gereğidir.''

AK Parti'den Tunç Soyer'in "Osmanlı" açıklamasına sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tunç Soyer'in açıklamasına sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında "Bütün siyasi misyonu Cumhuriyet'imiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyet'imize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de." dedi.