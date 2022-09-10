Tunç Soyer Osmanlı hakkında ne dedi? Tunç Soyer Osmanlı açıklaması nedir? Soyer Osmanlı'ya hakaret mi etti? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü 9 Eylül'de şenlik havasında kutlandı. Tarkan konseri öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklaması bazı kesimin tepkisine neden oldu. Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözleri vatandaşlar tarafından da merak edilmeye başlandı. Peki Tunç Soyer Osmanlı Devleti için ne söyledi?

Tunç Soyer Osmanlı hakkında ne dedi? Tunç Soyer Osmanlı açıklaması nedir? Soyer Osmanlı'ya hakaret mi etti? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü 9 Eylül'de şenlik havasında kutlandı. Tarkan konseri öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklaması bazı kesimin tepkisine neden oldu. Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözleri vatandaşlar tarafından da merak edilmeye başlandı. Peki Tunç Soyer Osmanlı Devleti için ne söyledi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri şenlik havasında geçti. Tarkan'ın da konser verdiği etkinliğe yüz binlerce kişi katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer konser öncesi yaptığı açıklama ile tepki çekti.

Tunç Soyer Osmanlı hakkında ne dedi

Tunç Soyer düşman işgalinden kurtuluş etkinliğinde yaptığı açıklamada Osmanlı devletini suçladı. Soyer açıklamasında "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımız ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti." dedi.

Tunç Soyer Osmanlı açıklaması nedir?

Tunç Soyer'in açıklamasına pek çok vatandaş tepki gösterdi. Siyasi partilerden de Soyer'in açıklamasına tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." dedi.

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu hakkında

İzmir'in Kurtuluşu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmesini belirten tarih terimidir. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na uzanan süreci başlatması dolayısıyla Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.