Tuğba Sunguroğlu kimdir? Tuğba Sunguroğlu nereli, kaç yaşında?

Tuğba Sunguroğlu kimdir? Tuğba Sunguroğlu nereli, kaç yaşında? Genç oyuncu Tuğba Sunguroğlu rol aldığı projelerdeki performansı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. 22 yaşında olan Tuğba Sunguroğlu'nun kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Tuğba Sunguroğlu son olarak Börü 2039 dizisinde Tomris Boratav karakterini canlandırıyor. İşte Tuğba Sunguroğlu'nun hayatı ve biyografisi...