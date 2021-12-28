Tuğba Sunguroğlu kimdir? Tuğba Sunguroğlu nereli, kaç yaşında?
Tuğba Sunguroğlu kimdir? Tuğba Sunguroğlu nereli, kaç yaşında? Genç oyuncu Tuğba Sunguroğlu rol aldığı projelerdeki performansı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. 22 yaşında olan Tuğba Sunguroğlu'nun kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Tuğba Sunguroğlu son olarak Börü 2039 dizisinde Tomris Boratav karakterini canlandırıyor. İşte Tuğba Sunguroğlu'nun hayatı ve biyografisi...
2021-12-28 17:14:48
Tuğba Sunguroğlu kimdir? Tuğba Sunguroğlu nereli, kaç yaşında? sorusu son günlerde oldukça fazla soruluyor. Rol aldığı dizilerde adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu Tuğba Sunguroğlu BluTV'nin proejsi Börü 2039'da Tomris Boratav karakterini canlandırıyor. İşte Tuğba Sunguroğlu'nun hayatı ve biyografisi...
Tuğba Sunguroğlu kimdir?
Genç oyuncu Tuğba Sunguroğlu 1999 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir.
Oyunculuğa küçük yaşlarda merak salan Tuğba Sunguroğlu eğitimini de bu yönde şekillendirmiştir.
Bir çok dizi ve filmde rol alan Tuğba Sunguroğlu 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşınmıştır.
Tuğba Sunguroğlu son olarak Börü 2039 dizisinde önemli bir rolü üstlenmiştir.
Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang adlı sinema filminde Selma karakterini de canlandıran Tuğba Sunguroğlu bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
Rol aldığı Mustang sinema filmi, Cannes Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali'nin seçkilerine dahil edilmiş, aynı zamanda Fransa'nın 88. Akademi Ödüllerinin En İyi Yabancı Film Kategorisi için resmi aday gösterilmiştir.
Moda dünyasında da adını duyuran Tuğba Sunguroğlu kendi stilini oluşturmayı başarmıştır.
Tuğba Sunguroğlu boğa burcudur.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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