Börü 2039 oyuncuları kimler? Börü 2039 Tomris Boratav kimdir? Börü 2039 ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşmak üzere. Dizinin 1. bölümü 28 Aralık günü BluTV ekranlarında yayınlanacak. Dizi konusu ve görsel efektleri kadar oyuncu kadrosu ile de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 'Sakin ol, plana güven' sloganı ile başlayacak olan dizide birbirinden usta isimler yer alıyor. İşte Börü 2039 oyuncu kadrosu...

Börü 2039 oyuncuları kimler? Börü 2039 Tomris Boratav kimdir? sorusu şu sıralar dizi tutkunları tarafından oldukça fazla soruluyor. Aylardır merakla beklenen Börü 2039'un ilk fragamnları geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Dizinin fragmanları bile yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Büyük bir merrakla beklenen Börü 2039'un ilk bölümü 28 Aralık'ta BluTV ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Konusu, görsel efektleri ile dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosu da herkes tarafından merak ediliyor. İşte Börü 2039'un oyuncuları...

Börü 2039 oyuncuları kimler?

Börü 2039'da birbirinden usta oyuncular yer alıyor. Dizide ayrıca genç ve yetenekli oyuncular da rol aldı. İşte Börü 2039'un oyuncuları;

Murat Arkın

Emir Benderlioğlu

Cansel Elçin

Noureddin Fourier

Doğan Bayraktar

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Deniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu

Fatih Çetintaş

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz

Gökay Türkmen

Selçuk Gülderen

Muhammed Önel

Funda Alkayış

Mashood Alam

Merih Öztürk

Sibel Kasapoğlu

Yaren Kalkan

Eskindir Tesfay

Börü 2039 Tomris Boratav kimdir?

Börü 2039'da Tomris Boratav karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizide Tomris Boratav karakterini Tuğba Sunguroğlu oynuyor. Genç oyuncu pek çok yapımda rol almıştır.

Tuğba Sunguroğlu kimdir?

Tuğba Sunguroğlu 1999 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Aslen Tokatlı olduğu bilinen Tuğba Sunguroğlu 2004 yılında ailesiyle birlikte Paris'e taşınmıştır. Oyunculuk eğitimleri de alan Tuğba Sunguroğlu değişik yapımlarda rol almıştır.

Tuğba Sunguroğlu son olarak Börü 2039 dizisinde önemli bir rolü üstlenmiştir.

Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang adlı sinema filminde Selma karakterini de canlandıran Tuğba Sunguroğlu bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Tuğba Sunguroğlu boğa burcudur.

Börü 2039 konusu nedir?

Börü 2039, yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Doruk Acar'ın sahibi olduğu Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisidir. Dizinin yönetmenliğini, Can Emre ve kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir. Dizi, 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulup ilk teaserı 25 Kasım 2021'de yayınlanmıştır. Dizi, 28 Aralık 2021 tarihinde BluTV'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır.

Yapımcı Alper Çağlar, İsveç merkezli GoodbyeKansas adlı görsel efekt şirketi tarafından The Mandalorian projesinde büyük bir başarıyla kullanılarak[1] gündeme gelen StageCraft teknolojisini hem Börü 2039'da hem de ana projesi olan Göktürk Üçlemesi'nde kullanmak üzere GoodbyeKansas şirketiyle 2021 yılı Nisan ayı başında bir toplantı gerçekleştirmiş ve iki projede de bu teknolojiden yararlanmak konusunda GoodbyeKansas ile anlaşmaya varmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.