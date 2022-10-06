Tuğba Özerk neden boşandı? Şarkıcı Tuğba Özerk ve eşi Gökmen Tanaçar boşandı mı?

Tuğba Özerk neden boşandı? Gündeme gelen Tuğba Özerk, üzüntülü bir halde kameralara yansıdı. Geçtiğimiz yıl evlenen Özerk, eşi Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı olarak boşandı. İnternette 'Şarkıcı Tuğba Özerk ve eşi Gökmen Tanaçar boşandı mı?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Tuğba Özerk neden boşandı? Gündeme gelen Tuğba Özerk, üzüntülü bir halde kameralara yansıdı. Geçtiğimiz yıl evlenen Özerk, eşi Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı olarak boşandı. İnternette "Şarkıcı Tuğba Özerk ve eşi Gökmen Tanaçar boşandı mı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Tuğba Özerk neden boşandı?

Şarkıcı Tuğba Özerk, geçen yıl 30 Haziran'da evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar'dan tek celsede boşandı. Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Çift duruşmaya avukatlarıyla geldi.

5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmasına karar verildi. Özerk ve Tanaçar, oturdukları evden ayrılacaklarını açıkladı. Her iki taraf da birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığını belirtti.

Tuğba Özerk'in açıklaması

Şarkıcı Tuğba Özerk, duruşma sonrasında basın mensuplarına; "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Karşılıklı bir talebimiz olmadı" açıklamasını yaptı.