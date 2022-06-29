Tuba Torun neden istifa etti? Tuba Torun CHP'deki görevi ne? Tuba Torun Erdoğdu kiminle evli? CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi tarafından yayınlandığı iddia edilen bir ses kaydı çok konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan ses kaydı 'Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra...' notuyla paylaşıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tuba Torun ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun istifa ettikleri öğrenildi.

Tuba Torun neden istifa etti? Tuba Torun CHP'deki görevi ne? Tuba Torun Erdoğdu kiminle evli? CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi tarafından yayınlandığı iddia edilen bir ses kaydı çok konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan ses kaydı "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra..." notuyla paylaşıldı. Yaşanan gelişmeler üzerine Tuba Torun ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun istifa ettikleri öğrenildi.

Aykut Erdoğdu ve 3 ay önce evlendiği eşi Tuba Torun Erdoğdu partisi CHP'den istifa etti. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon konuşması sosyal medyaya yansımıştı. Yaşanan bu olay üzerine iki isim partiden istifa kararı aldı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan süreç ile ilgili kararı kendi takdirlerine bırakmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Tuba Torun'un neden istifa ettiği araştırılmaya başlandı.

Tuba Torun neden istifa etti?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geçtiğimiz aylarda Özge Erdoğdu'dan boşanmış ve ardından 3 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlenmişti. Aykut Erdoğdu ile eski eşi Özge Erdoğdu arasında geçen telefon görüşmesini içeren bir video paylaşıldı. Video, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Torun'la ilişkisini öğrendikten sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Tuba Torun ile evlendi." notuyla yayınlandı. Yaşanan süreç sonrasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydının sosyal medyada paylaşılmasıyla ile ilgili açıklama yapmılştı. Öztrak "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Torun CHP'deki görevi ne?

Tuba Torun CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Tuba Torun ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geçtiğimiz ay dünya evine girmişti.

Tuba Torun kimdir?

Tuba Torun'un kim olduğu son günlerde sıkça merak edilmeye başlandı.

Tuba Torun 1987 yılında dünyaya geldi. 35 yaşında olan Tuba Torun Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Torun, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı.

Tuba Torun Hukuk Fakültesi'nin ardından avukatlık mesleğini icra etti. Uzun süre avukatlık yapan Tuba Torun daha sonra siyaset hayatına atıldı.

Ayrıca Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapan Torun halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulunuyor.

Tuba Torun 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.