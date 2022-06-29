İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu neden istifa etti? Aykut Erdoğdu'nun eşi kim? Aykut Erdoğdu kiminle evli? CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun Erdoğdu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyada yayınlanmıştı Bu gelişmelerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' demişti. Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifa ettiği belirtildi.

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu neden istifa etti? Aykut Erdoğdu'nun eşi kim? Aykut Erdoğdu kiminle evli? CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun Erdoğdu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyada yayınlanmıştı Bu gelişmelerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' demişti. Aykut Erdoğdu'nun CHP'den istifa ettiği belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun Erdoğdu partisinden istifa etti. Edinilen bilgilere göre; Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun ''gördükleri lüzum üzerine'' partiden ayrıldı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaşanan süreçle ilgili kararı iki ismin ''kendi takdirine'' bıraktı. Aykut Erdoğdu ve eşinin ''partisinin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla'' bu kararı aldıkları belirtildi.

Aykut Erdoğdu'nun eşi kim?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geçtiğimiz aylarda Özge Erdoğdu'dan boşanmış ve ardından 3 Haziran'da CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile evlenmişti.

Aykut Erdoğdu neden istifa etti?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyada yayınlanmıştı. Yayınlanan video CHP'de büyük ses getirdi. Video "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Torun'la ilişkisini öğrendikten sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştı. Daha sonra Tuba Torun ile evlendi." notuyla yayınlandı..

Tuba Torun kimdir?

Tuba Torun'un kim olduğu son günlerde sıkça merak edilmeye başlandı.

Tuba Torun 1987 yılında dünyaya geldi. 35 yaşında olan Tuba Torun Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Torun, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı.

Tuba Torun Hukuk Fakültesi'nin ardından avukatlık mesleğini icra etti. Uzun süre avukatlık yapan Tuba Torun daha sonra siyaset hayatına atıldı.

Ayrıca Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapan Torun halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak da çalışmalarda bulunuyor.

Tuba Torun 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.