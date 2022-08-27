Tuba Kalçık kimdir? Tuba Kalçık ne iş yapıyor, nerede çalışıyor? Mustafa Üstündağ'ın eşi Tuba Kalçık kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuba Kalçık ile dünya evine girdi. Çift sade bir nikahla evlenirken sevenleri de çifti yalnız bırakmadı. Tuba Kalçık'ın kim olduğu ve nereli olduğu evlilik haberlerinin ardından internette araştırılmaya başlandı.

Tuba Kalçık kimdir?

Tuba Kalçık gazetecilik mesleğini icra ediyor. Tuba Kalçık ile Mustafa Üstündağ evlilik kararı alarak hayatlarını birleştirdiler. Tuba Kalçık ile uzun süre birlikte olan Mustafa Üstindağ'ın evlilik sonrası oldukça mutlu olduğu gelen bilgiler arasında.

Tuba Kalçık ünlülerle yaptığı röportajlar ile tanınıyor.

Tuba Kalçık ne iş yapıyor, nerede çalışıyor?

Tuba Kalçık'ın yakın zamana kadar gazetecilik yaptığı biliniyor. Ancak evliliğin ardından mesleği yapmaya devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Tuba Kalçık'ın nerede, hangi basın kuruluşunda çalıştığına dair ise henüz bilgi bulunmuyor.

Tuba Kalçık kaç yaşında, nereli?

Mustafa Üstündağ'ın eşi Tuba Kalçık'ın kaç yaşında olduğuna dair de henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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