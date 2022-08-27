Mustafa Üstündağ kiminle evlendi? Mustafa Üstündağ'ın eşi, karısı kim? Tuba Kalçık kimdir? Ekranların sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ'ın sürpriz şekilde evlendiği öğrenildi. Kurtlar Vadisi ile tanınan ve daha sonra birbirinden güzel projelerde yer alan Mustafa Üstündağ son zamanlarda ekranlardan uzaktı. Oyuncu karısı Ecem Özekaya'dan ayrılan Üstündağ hayatını Tuba Kalçık ile birleştirdi. Oyuncunun hayranları Tuba Kalçık'ın kim olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor.

Mustafa Üstündağ kiminle evlendi? Mustafa Üstündağ'ın eşi, karısı kim? Tuba Kalçık kimdir? Ekranların sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ'ın sürpriz şekilde evlendiği öğrenildi. Kurtlar Vadisi ile tanınan ve daha sonra birbirinden güzel projelerde yer alan Mustafa Üstündağ son zamanlarda ekranlardan uzaktı. Oyuncu karısı Ecem Özekaya'dan ayrılan Üstündağ hayatını Tuba Kalçık ile birleştirdi. Oyuncunun hayranları Tuba Kalçık'ın kim olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor.

Sinema ve televizyon dünyasının tanındık oyuncularından Mustafa Üstündağ'dan gelen haber hayranlarını şaşırttı. Geçtiğimiz senelerde oyuncu eşi Ecem Özkaya ile boşanan oyuncu uzun süre ekranlarda görülmemişti. Yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen oyuncudan evlilik haberi geldi.

Mustafa Üstündağ kiminle evlendi?

Mustafa Üstündağ uzun süre birlikte olduğu sevgilisi Tuba Kalçık ile dünya evine girdi. İkilinin nikah görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Ünlü isimlerle röportajlar yapan Tuba Kalkıç ile evlenen Mustafa Üstündağ'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Instagram hesabından Üstündağ ile fotoğrafını paylaşan Kalçık, "Ömür boyu birlikte el ele" notunu düştü.

Mustafa Üstündağ'ın eşi, karısı kim?

Cümbür Cemaat Aile dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Ecem Özkaya ve Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturdu. Bir erkek çocukları olan çift, 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Mustafa Üstündağ bir kez daha evlilik yoluna girdi. Mustafa Üstündağ ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuba Kalkıç sade bir törenle dünya evine girdi. İkiliyi mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı.

Tuba Kalçık kimdir?

Gazeteci kimliği ile tanınan Tuba Kalçık ünlülerle yaptığı röportajlarla biliniyor. Tuba Kalkıç ile Mustafa Üstüdağ'ın bir süredir birlikte oldukları iddia edildi. Çift geçtiğimiz gün evlenerek hayatlarını birleştirdiler.

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